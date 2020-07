Erik van Roekel vertrekt na bijna 8,5 jaar bij Qmusic. Dat laat de dj weten op Instagram. “Dit weekend maak ik m’n laatste bij Qmusic. En dan: tijd voor nieuwe avonturen.” Waarom Erik de zender verlaat, en of dat op vrijwillige basis gebeurt, is niet bekend.

Naast zijn weekendprogramma op Qmusic, presenteert Erik sinds het voorjaar van 2019 ook de ochtendshow op zusterzender JOE. Wat er met dat programma gaat gebeuren, is evenmin bekend.

Erik won in maart 2012 Q-College, het interne opleidingstraject van Qmusic. Hij kreeg vervolgens een eigen programma op de zender. In de jaren daarna was Erik op verschillende tijdstippen te horen, voornamelijk in het weekend. Tegenwoordig presenteert hij op weekenddagen van 7:00 tot 9:00 uur zijn eigen show.

Wie Erik opvolgt, is niet bekend. Wel maakte programmadirecteur Dave Minneboo onlangs op NH Radio bekend dat er binnenkort een nieuwe jock bij Qmusic aan de slag gaat. Hij – Dave benadrukte dat het een man is – gaat naar verwachting in september aan de slag. Veel meer wilde de programmadirecteur er niet over zeggen.

