Klaske Tameling wordt per 1 juni de nieuwe zendermanager van NPO Radio 1. Tameling, momenteel werkzaam bij BNNVARA, volgt Laurens Borst op die met pensioen gaat na bijna dertien jaar deze functie te hebben vervuld.

Jurre Bosman, directeur NPO Audio: “Ik ben verheugd dat Klaske onze nieuws- en sportzender komt versterken. Haar mediacarrière begon vijftien jaar geleden bij BNN op NPO Radio 1. Sindsdien heeft zij diverse functies bekleed als journalist, programmamaker en mediaprofessional bij verschillende journalistieke organisaties. Zij gaat deze brede ervaring inzetten voor de verdere ontwikkeling van NPO Radio 1.”

Klaske Tameling: “Ik vind het een eer om te gaan werken bij NPO Radio 1. Het is dé nieuws- en sportzender en een belangrijk anker in het dagelijks leven van de vele luisteraars die opstaan met NPO Radio 1, onderweg zijn met de programma’s en podcasts, of hun dag eindigen met de actualiteiten en achtergronden van deze zender. Ik kijk er enorm naar uit om samen met alle bevlogen makers van de omroepen te bouwen aan de toekomst van NPO Radio 1.”

Carrière

De journalistieke carrière van Tameling (36) begon in 2005 bij de publieke omroep. Ze was zo’n vijf jaar werkzaam als redacteur voor BNN op NPO Radio 1. Zij voltooide in 2015 een promotieonderzoek naar crossmediale nieuwsorganisaties (En wat doen we online?).

Tameling werkte als adviseur op gebied van digitale transitie voor verschillende mediaorganisaties, zoals de FD Mediagroep, NDC en ook NPO Radio 1. Ze was bestuurslid en later voorzitter van de Stichting Vrouw & Media in de periode 2013-2018. Sinds 2018 is Tameling projectleider Journalistiek & Innovatie bij BNNVARA.

Foto: Julie Blik