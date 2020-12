Michiel Jurrjens verlaat SLAM! na ruim vijf jaar. Zijn middagprogramma tussen 13:00 en 16:00 uur wordt vanaf het nieuwe jaar gepresenteerd door Anoûl Hendriks. Het jongerenstation voert per 2021 meer wijzigingen door, zo was al bekend dat Daniël Lippens en Erik-Jan Rosendahl vanaf januari het nieuwe avondprogramma voor hun rekening nemen. Daniël krijgt bovendien een eigen programma op zaterdagavond.

SLAM! creëert in de nieuwe programmering ook ruimte voor jong talent. Zo gaan Hielke Boersma, Jarno van der Wielen en Wouter van Stralen het weekend versterken, tussen 10:00 en 12:00 uur, en van 14:00 tot 18:00 uur.

“Met deze nieuwe programmering zijn we klaar om in 2021 te knallen”, zegt Martijn Zuurveen van moederbedrijf RadioCorp. “Met een vaste plek voor Anoûl in de dagprogrammering wordt hij een vaste waarde voor SLAM! naast reeds gearriveerde jocks als Martijn La Grouw en Dimitris Kops.”

Over het vertrek van Michiel Jurrjens, die sinds september 2015 te horen was op SLAM!, zegt Martijn: “We zijn ontzettend dankbaar voor zijn toewijding en inzet voor de zender in de afgelopen jaren en wensen hem veel succes bij zijn toekomstige plannen.”

Nieuwe programmering per 4 januari

Maandag t/m donderdag

07u-10u ‘Early Birds’ met Martijn La Grouw

10u-12u Joost Burger

12u-13u ‘Housuh in de Pauzuh’

13u-16u Anoûl Hendriks

16u-19u Dimitris Kops

19u-22u Daniël Lippens & Erik-Jan Rosendahl

Vrijdag

‘SLAM! MixMarathon’, met onder andere Kris Kross Amsterdam, Sam Feldt, Oliver Heldens, en Nicky Romero.

Zaterdag

10u-14u SLAM! Talent

12u-13u ‘Housuh in de Pauzuh’

14u-18u SLAM! Talent

18u-20u ‘SLAM! WKNDMX’ met Daniël Lippens

20u-24u ‘The Boom Room’ met Gijs Alkemade

Zondag

10u-14u SLAM! Talent

12u-13u ‘Housuh in de Pauzuh’

14u-18u SLAM! Talent

08u-21u ‘SLAM! 40’ met Anoûl Hendriks

Foto: Floris Heuer