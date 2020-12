Felix Meurders heeft vanmiddag afscheid genomen van NPO Radio 2. Sinds 1988 was hij te horen als presentator van ‘Spijkers met Koppen’. Felix maakt de overstap naar NPO Radio 5, waar hij vanaf januari op zaterdagochtend een programma gaat maken. “Waar ik hier vertrek als senior, word ik daar binnengehaald als de jonge God. Ik ben nu officieel de Benjamin van Radio 5. Jullie gaan nog veel van mij horen”, zei Felix.

De 72-jarige Felix presenteerde ‘Spijkers met Koppen’ op Radio 2 sinds oktober 1988. Dolf Jansen was vijftien jaar lang zijn medepresentator. “De afgelopen vijftien jaar heeft Dolf meer tegen me aangeluld dan mijn familie in mijn hele leven”, zei Felix over zijn co-host. “Wellicht komt er een dag dat jij van iemand hoort: ‘Dolf, jij bent al zo oud. Jij moet Felix Meurders nog hebben meegemaakt als presentator’.”

Felix wenste zijn opvolger Willemijn Veenhoven ‘veel succes en plezier’ toe. Felix is vanaf 2 januari elke zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur te horen op Radio 5. Het is daarmee voor het eerst dat BNNVARA zendtijd krijgt op Radio 5.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2