Henk Blok houdt het over een paar maanden als nieuwslezer in de ochtenduren op Radio 10 voor gezien. “Komende zomer ga ik stoppen met de dagelijkse ochtenduitzendingen bij Radio 10. Die andere radioheld van mij, Gerard Ekdom, stapt helaas over naar Radio Veronica”, zegt hij in De Telegraaf.

Henk leest sinds ruim twee jaar de nieuwsbulletins in de ochtend op Radio 10. “Het zal wel even wennen zijn om niet meer in de ochtenduren het nieuws voor te lezen”, zegt hij in de krant. Henk blijft wel op de vrijdagmiddag op Radio 538 te horen, bij Edwin Evers. “Dat voelt als vanouds. En wie weet ben ik na de zomer ergens anders weer te horen, naast 538. Ik zie wel wat er nog op mijn pad komt.”

Gerard Ekdom maakt tot eind juli zijn ochtendshow ‘Ekdom in de Morgen’ op Radio 10. Daarna stapt hij over naar Radio Veronica, waar hij eveneens tussen 6:00 en 9:00 uur te horen zal zijn. Wanneer Gerard start op Veronica, is nog niet duidelijk.