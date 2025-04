Gerard Ekdom merkte dat zijn muzikale vrijheid en creativiteit bij Radio 10, waar hij tot vorig jaar in de ochtend te horen was, steeds minder werden. “Ik voelde bij Radio 10 dat de playlist beperkter werd: veiliger, veiliger, veiliger. Dat gaat altijd ten koste van vrijheid en creativiteit”, zegt Gerard in Panorama. Hij ontkent in het tijdschrift dat de overstap naar Radio Veronica met geld te maken had. “Het station werd smaller.”

Sinds afgelopen najaar is Gerard op Radio 10 te horen. “Toen Veronica de hoek om kwam zeilen, kreeg ik het gevoel dat we daar met z’n allen konden proberen er iets tofs van te maken door vooral te doen waar we goed in zijn. Dat was heel aanlokkelijk: gewoon weer honderd procent Gerard zijn”, zegt de Radio 10-dj in het tijdschrift.

Niet op geld belust

De switch had niets met geld te maken, benadrukt Gerard. “Ik had het bij Radio 10 afgerond, heb het leuk gehad met mijn team, maar het station werd smaller. Toen ik er net kwam was de ambitie groot, maar mensen gaan weg, dingen veranderen en ik zette soms een plaat op waarvan ik dacht: hier zit helemaal niemand op te wachten. Dat is hier anders.”

Hij noemt een voorbeeld: “In de eerste week haalde ik een plaat uit mijn kast, waarop meteen gereageerd werd: Te gek dat je dit draait! Bij Veronica doet de luisteraar écht mee. Daarnaast is het de vrijheid die me over de streep trok. Ik ben altijd op zoek naar de plek waar je echt volledig kan doen wat je wil.”

Rob Stenders

Bij Radio Veronica bouwt Gerard samen met onder meer Rob Stenders, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof aan de zender. “Een groep mensen die elkaar al kent uit lang vervlogen tijden. Lange tijd zaten we allemaal bij andere zenders, maar nu zit het grootste gedeelte van die groep weer bij dezelfde club”, zegt hij in Panorama.

Foto: Naomi van Verseveld / Radio Veronica