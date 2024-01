Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof zijn vandaag al voor het laatst te horen op NPO Radio 2. De radiomakers maakten vanochtend bekend dat ze overstappen naar Radio Veronica, waar ze de middagshow tussen 16:00 en 19:00 uur gaan presenteren.

“Ik vind het ongemakkelijk om daar een heel groot ding van te maken, want daar gaat het helemaal niet om. Dus dat gaan we ook niet doen”, zei Wouter op Radio 2. “Straks om acht uur komt Frank van ’t Hof hier nog z’n programma doen en dan roepen we nog wat.”

Wie de uren van Wouter en Frank gaan overnemen, is nog niet duidelijk. “Er zijn op deze uren (al dan niet wisselende) vervangers te horen. NPO Radio 2 gaat samen met de omroepen bekijken hoe de vrijgekomen uitzendtijdstippen definitief worden ingevuld”, zegt een woordvoerder van de zender.

Tien jaar Radio 2

Wouter presenteert tussen 18:00 en 20:00 uur voor de laatste keer ‘Wout2Day’ op Radio 2. De jock heeft bijna tien jaar bij de publieke zender gewerkt. Hij stapte in 2014 over van Qmusic naar Radio 2, waar hij de middagshow van 16:00 tot 18:00 uur presenteerde. Eind 2016 moest hij de uren afstaan aan Ruud de Wild en sindsdien is Wouter twee uur later op Radio 2 te horen. Hij presenteerde tien edities van de populaire Top 2000.

“Waarom in godsnaam weggaan als we het zo goed hebben?”, schrijft Wouter over zijn overstap, op Instagram. “Er moet wel iets heel bijzonders gebeuren als we dat fijne nest zouden verlaten. En dat speciale moment kwam. Samen met twee van onze meest dierbare radiomaatjes krijgen we de kans om onze droom uit te laten komen. Samen met Gerard en Rob mogen we bouwen aan een radiozender. Bovendien is het voor Frank mij de kans om samen dagelijks ‘drive time’ middagradio te gaan maken.”

‘Ongelooflijk moeilijke beslissing’

Frank van ’t Hof is vanavond tussen 20:00 en 22:00 uur voor het laatst op Radio 2 te horen. De jock werkte al jaren achter de schermen bij de publieke radiozender, toen hij er in 2015 een programma in de nacht kreeg. In de jaren daarna was hij op veel andere tijdsloten te horen en presenteerde hij negen edities van de Top 2000.

Frank noemt het ‘een ongelooflijk moeilijke beslissing’ om Radio 2 te verlaten. “Ik heb er de liefde van mijn leven gevonden (Coco Hermans, red.) en dagen/nachtenlang doorgebracht in de studio”, schrijft hij. “Veronica is magisch en ons verhaal is het vervolg van een jongensboek. We hebben heel vaak in de kelder van Gerard of op zolder bij Rob gefantaseerd ‘wat nou als ons dit echt zou lukken’. Daar gaan we heel hard voor werken.”

