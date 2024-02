Rob Janssen stopt met de ochtendshow op NPO 3FM. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. “Ik ben erachter gekomen dat ik het ritme en de levensstijl die er voor nodig is niet kan volhouden. Maandag 26 februari -na mijn vakantie- is de laatste show met mij erbij, daarna neemt Wijnand met het hele team het stuur over, om vervolgens flink voorwaarts gas te geven.”

De dj vertelt geëmotioneerd verder: “Je moet iets proberen om te weten of het iets voor je is en ik kan alleen maar zeggen dat ik superveel bewondering heb voor iedereen van ons mooie ochtend-team en iedereen die ooit een ochtendshow gedaan heeft.”

Carnaval

Eigenlijk komt Rob uit de televisie-wereld. Hij liep stage bij NOS Headlines en werkte lange tijd bij Talpa aan allerlei programma’s. Daarnaast stroomt carnaval door z’n bloed. Hij maakt zelf nummers, onder andere als Lamme Frans en maakt daar ook de clips zelf voor. Het was ook duidelijk te merken in de ochtendshow. Afgelopen weekend had het programma een eigen carnavalsshow in popcentrum 013 in Tilburg.

Zijn extra werkzaamheden zorgen ervoor dat een ochtendshow moeilijk te combineren is.

Radio

Rob kwam met radio in aanraking in Tilburg tijdens Kermis FM. Het betekende een grote verandering in zijn leven, vertelde hij in de podcast over het 10-jarig bestaan van de evenementenzender. In 2013 werd hem gevraagd mee een programma te maken. “Ik vond jingles maken helemaal tof, dus ik ben toen helemaal los gegaan.” Die uitzendingen kwamen bij 3FM terecht en zo kwam Rob in het talentenprogramma van de publieke zender terecht. Ook zijn liefde voor Tilburg is bij Kermis FM ontstaan.

Aanvankelijk was Rob een tijd te horen in de nacht van 3FM. Daarna schoof hij door naar het weekend. Maar bij veel luisteraars is ‘Partij voor de vrijdag’ het programma waarbij ze de dj goed leren kennen. Rob was een groot fan van ‘Ekstra Weekend’ en dat klinkt door in het nieuwe programma, dat in 2018 start. Daar begint ook het partnerschap met Wijnand Speelman. Vervolgens zit de dj nog enkele keren in het Glazen Huis.

In 2022 volgt dan de bekroning. Het duo krijgt de ochtendshow op 3FM, waarin ze de focus proberen te leggen op Nederland buiten de Randstad.

Foto: Marie Wanders / NPO 3FM