Evert Duipmans is op 22 december voor het laatst te horen op NPO Radio 2. De radio-dj, die de weekendochtendshow presenteert, heeft geen nieuwe plek gekregen in de programmering die vanaf januari ingaat. “Het heeft er heel lang goed uitgezien, maar uiteindelijk heeft de NPO toch besloten om een andere invulling te geven aan dit tijdslot”, zei hij vanochtend in zijn show.

Hij vervolgde: “Dat kan, dat is namelijk hoe de NPO werkt. Wat ik alleen niet helemaal had zien aankomen, is dat die keuze dan ook betekent dat er voor mij geen ruimte meer is bij NPO Radio 2. Dat betekent dat ik volgende maand afscheid neem. Je mag eerlijk weten: daar baal ik echt ontzettend van.”

Groot talent

Evert begon in het voorjaar van 2020 bij Radio 2, met het nachtprogramma ‘Wildgroei’. Qmusic-dj Marieke Elsinga noemde hem “een groot talent” en Everts programma werd genomineerd voor de RadioFreak Award voor Beste Nachtprogramma.

Begin dit jaar schoof hij door naar het weekend op Radio 2, tussen 7:00 en 10:00 uur. “Er gingen een aantal grote namen weg bij Radio 2 en dat betekende dat er voor mij een hele mooie kans kwam om hier in het weekend elke zaterdag- en zondagochtend radio te maken. En dat is best wel bijzonder, want dat was iets wat ik al heel lang wilde.”

De radiomaker wees erop dat hij het ochtendprogramma binnen een week bedacht en uitwerkte. Ook werd het programma steeds verlengd. “Eerst werd het mei, toen juli, juli werd september, en nu het einde van het jaar. Dan ga je een plan maken voor volgend jaar en dan hoop je dat je de zendtijd krijgt. Het nieuws is: dat is niet gebeurd.”

Veel plezier

De uren van Evert worden overgenomen door Tannaz Hajeby, die het programma voor Omroep MAX gaat maken. “Ik heb hier 4,5 jaar met ontzettend veel plezier gewerkt”, vertelde Evert. “In de nacht, en zo’n beetje overal ingevallen waar dat nodig was, op de meest onchristelijke tijdstippen en feestdagen.”

“Maar ik heb het afgelopen jaar ook geleerd dat het eigenlijk niet uitmaakt of je programma nou scoort, qua luistercijfers of hoeveel reacties je krijgt. Uiteindelijk is er één persoon die besluit over je toekomst”, zei Evert.

