Daniël Lippens stapte in september over van SLAM! naar NPO Radio 2, waar hij de afgelopen maanden tussen 20:00 en 22:00 uur te horen was. Vanaf het nieuwe jaar presenteert Daniël het tijdslot op vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur.

SLAM! en NPO Radio 2 zijn twee heel verschillende radiozenders. Waarom maakte je de overstap?

“Ik werd benaderd en ben er serieus over gaan nadenken. Het voelde als een unieke kans om de volgende stap in mijn radioloopbaan te zetten. Na zo’n lange tijd bij SLAM! had ik het gevoel dat mijn verhaal daar rond was. Ik ben trots dat het luistercijferrecord van SLAM! op naam van ‘Het Avondcircus’ staat, op de voet gevolgd door de piek die we destijds met ‘De Avondploeg’ hebben bereikt. Nu is het tijd voor een nieuwe generatie makers bij SLAM!.

De overstap naar NPO Radio 2 voelde als een compliment. Het is een instituut waar de beste radiomakers van Nederland te horen zijn. Dat ik gevraagd werd om daar deel van uit te maken, voelde als erkenning en een uitdaging die ik niet kon laten liggen.”

Radio 2 is meer volwassen, met jonge ouders en gezinnen als luisteraars. SLAM! is meer gericht op jongeren, is wat brutaler. Ook de muziek van beide stations is best anders. Was dat wennen, die verschillen?

“Het was minder wennen dan ik had verwacht. In 2022 ben ik vader geworden en in die zin sluit deze stap perfect aan op mijn eigen levensfase. Hoewel het twee totaal verschillende zenders zijn, voelde ik me binnen een week thuis. Muzikaal gezien is NPO Radio 2 ontzettend breed: het geeft me de vrijheid om alle kanten op te gaan. Dat is niet alleen inspirerend, maar ook een mooie kans om nieuwe lagen in mijn radiomaken te ontdekken. Het is bijzonder om te werken voor een publiek dat zoveel verbondenheid voelt met de muziek en de verhalen die we delen.”

Hoe pas je je daar als radiomaker op aan? Horen we nu een andere Daniël dan op SLAM!?

“Ik had me voorgenomen om dicht bij mezelf te blijven en dat is ook wat ik heb gedaan. Maar een station dat zo anders is, haalt vanzelf andere kanten in je naar boven. Het is niet zozeer een andere Daniel die je hoort, maar wel een andere focus: meer storytelling, meer muziekbeleving en meer diepgang in de gesprekken.

Voor het eerst in lange tijd maak ik weer solo-radio. Dat is een andere dynamiek die me uitdaagt. Je bent volledig op jezelf aangewezen, wat zorgt voor een nieuw geluid. Het is gaaf om te merken hoe dat me helpt te groeien als maker.”

“Dat ik nu zelf onderdeel mag uitmaken van de Top 2000, voelt bijna onwerkelijk”

Je mag dit jaar voor het eerst de Top 2000 presenteren. Hoe is dat?

“Waanzinnig. Het voelt alsof ik mag uitkomen voor mijn land op een WK, maar dan op radiogebied. De aanloop alleen al is overweldigend: de voorbereidingen, de gesprekken, de energie die je voelt rondom de ‘lijst der lijsten’. Als tiener luisterde ik al naar de Top 2000, het was vaste prik tijdens de feestdagen. Dat ik nu zelf een deel van dit fenomeen mag presenteren, voelt bijna onwerkelijk. Ik hoop dat ik de traditie eer aan kan doen en de luisteraars dezelfde magie kan laten voelen die ik vroeger ervaarde.”

Vanaf januari ben je niet meer elke werkdag op Radio 2 te horen, maar krijg je een programma in het weekend. Wat vind je daarvan?

“Ik kijk er ontzettend naar uit. Na meer dan 15 jaar avondradio te hebben gemaakt, voelt het verfrissend om straks overdag te horen te zijn. Het nieuwe tijdstip geeft me ook de kans om muzikaal energieker uit de hoek te komen. De toevoeging van live nieuws maakt het programma bovendien urgenter: ik voel dat ik dichter op het moment zit. Natuurlijk wil je als radiomaker het liefst zo vaak mogelijk te horen zijn, maar een dagje inleveren voor een waanzinnig tijdslot voelt als een prima ruil.”

Hoe gaat je nieuwe programma in het weekend eruit zien?

“De vrijdag mag energiek zijn, een opwarmer voor Eddy en het weekend. Zondag daarentegen vraagt om een ontspannen sfeer, perfect voor bij de lunch of een rustige wandeling. Wat alle drie de dagen gemeen hebben, is dat ik het tempo er lekker in wil houden en wil genieten van het radiomaken. Dat gevoel wil ik overbrengen op de luisteraar.”

“Wat Bas, Dylan, Eva en hun producer bij 538 doen, is eindelijk weer spannend”

Tot slot: welke radio-dj viel je dit jaar het meest op?

“Dit klinkt misschien politiek correct, maar mijn nieuwe collega’s bij NPO Radio 2 hebben me echt verrast. Ik heb de afgelopen maanden vrijwel niets anders geluisterd en zoveel kwaliteit gehoord: Jan-Willem en Jeroen die tijdens de KWF-week moeiteloos schakelen tussen verdriet en vrolijkheid, Ruud superscherp tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Bart en Emmely die de meest obscure muziekweetjes tevoorschijn toveren en alle andere bevlogen makers. Het inspireert me dagelijks.

Daarnaast wil ik Bas, Dylan en Eva en hun producer Hardy noemen. Wat zij doen bij 538 is eindelijk weer spannend. En een speciaal applaus voor Mart Meijer, die die nieuwe plek helemaal verdient. Mooi om te zien hoe hij groeit.”

