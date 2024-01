Dennis Ruyer heeft zich bedacht en maakt toch niet de overstap naar JOE. Bij die zender zou hij vanaf deze maand de uren tussen 10:00 en 13:00 uur gaan presenteren, maar Dennis heeft besloten om bij Radio 538 te blijven.

“De laatste weken is er steeds meer twijfel bij mij ontstaan en kwam mijn hart in conflict met mijn hoofd over deze keuze”, schrijft Dennis over zijn overstap naar JOE. “Om maar even een metafoor uit de kast te halen: ik had een crush op een andere vrouw, maar Radio 538 is toch mijn grote liefde.”

‘Verwarring is spijtig’

En dus gaat Dennis niet aan de slag bij concurrent JOE. “De verwarring hierover vind ik spijtig, met name voor JOE. Ik wil iedereen bij JOE bedanken voor het vertrouwen en de kans die mij werd geboden om daar dagelijks een show te kunnen maken”, zegt Dennis. “Zelf ben ik opgelucht over mijn beslissing en blij dat het hoge woord er nu uit is.”

Dennis keert terug bij Radio 538, waar hij vanaf maart weer te horen is. Het is nog niet duidelijk op welk tijdslot dat zal zijn. In november nam Dennis afscheid van 538, waar hij in totaal 23 jaar te horen was.

Foto: Radio 538