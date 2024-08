Een rechtszaak over extra salaris dat niet werd uitgekeerd, een rechtsgang over het verliezen van de middagshow en de overstap naar 100% NL: Rob van Someren heeft een aantal pittige maanden achter de rug. “Ik vond het echt zwaar. Dan mocht ik elke dag tussen vier en zes moppen vertellen en leuk doen met elkaar, terwijl er eigenlijk één bak ellende boven m’n hoofd hing”, zegt Rob in de podcast ‘Dit Was De Radio’.

Rob won eerder dit jaar een rechtszaak over zijn salaris. De radiomaker had onterecht jarenlang geen bonussen ontvangen, terwijl dat wel in zijn contract stond. “Na een jaar of vijf ben ik gaan vragen hoe dat zit”, zegt Rob over die bonussen. “Dat modderde een hele tijd door, ging van management- naar directieniveau, en ook andere afspraken werden niet nagekomen.”

Uiteindelijk wilde Rob de afspraken toesten bij de rechter, maar ook daar ging Radio 10 niet in mee. Daarop stapte de diskjockey naar de rechter, die hem gelijk gaf.

Uit de middag

Vervolgens verloor Rob zijn middagshow op Radio 10 en moest hij verkassen naar het weekend. Volgens Talpa Network, het moederbedrijf van Radio 10, was er geen verband tussen beide zaken. “Ik vond het erg toevallig”, zegt Rob erover in de podcast. Ook dit besluit vocht de radio-dj aan bij de rechter. En ook nu kreeg Rob gelijk: Radio 10 mocht hem niet zo maar uit de middag halen.

“Het is geen periode geweest waar ik met plezier op terugkijk”, vertelt Rob. “Er is altijd een moment waarop een situatie ontploft. Wij zaten met de scherven die in het verleden gecreëerd waren. Ik kan niet tegen onrecht en ik ben blij dat ik die toetsing gedaan heb. Ik heb misschien niet voor een arrest binnen de radiowereld gezorgd, maar het zet mensen misschien wel aan het denken. Het arbeidsrecht geldt ook voor diskjockeys.”

Binnenkort gaat Rob aan de slag bij 100% NL, waar hij weer op werkdagen tussen 16:00 en 19:00 uur te horen zal zijn. “Het gaat geen maand meer duren”, aldus Rob.

Foto: Radio 10