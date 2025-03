Gerard Ekdom staat in zijn radioprogramma’s al jarenlang bekend om zijn woordspelingen en woordgrappen. “Waarom weet ik niet, maar het zit in mij en houdt me scherp. Voor mijn omgeving soms erg vervelend, maar gelukkig kunnen de luisteraars er vaak om lachen”, zegt de Radio Veronica-dj in De Telegraaf.

Gerard maakt sinds afgelopen najaar de ochtendshow op Radio Veronica. Daarvoor was hij jarenlang te horen in de ochtend op Radio 10. Voor dat ochtendprogramma moet hij vroeg uit de veren. “Om 4:45 uur eet ik een cracker met hagelslag, daar teer ik de hele ochtend op”, zegt de radio-dj in de krant. “Als lunch bak ik graag een eitje. Van een stuk vlees kan ik genieten, maar kiloknallers uit de supermarkt laat ik links liggen.”

De Veronica-dj was eerder ‘obsessief bezig met zijn gewicht’. “Ik stond elke dag op de weegschaal. Toen was ik ruim 12 kilo zwaarder. Inmiddels ben ik al jaren op hetzelfde gewicht. Stoppen met roken en starten met hardlopen bleek een gouden zet.”

Foto: Radio Veronica