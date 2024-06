Morad El Ouakili is per direct niet meer te horen op NPO Radio 2. De reden is een breuk tussen de dj en omroep BNNVARA. Ze kwamen niet uit de contractbesprekingen. De dj wil graag tv maken op andere plekken dan bij de omroep, maar dat staat BNNVARA niet toe, waardoor de dj nu vertrekt.

Het besluit is vrij plotseling genomen: op de website van de zender staat inmiddels dat Jasper de Vries vanavond te horen is met het ‘Platenpaleis’ tussen 20:00 en 22:00 uur. Afgelopen vrijdag verving Morad ‘Rinkeldekinkel’ op Radio 2, dat bleek achteraf zijn laatste uitzending.

TV-ambities

“Naast radio zien jullie me af en toe op tv. Dat komt omdat ik ook ben gaan houden van het tv-vak en super gemotiveerd ben om mezelf constant te blijven ontwikkelen. De vrijheid om mezelf ook op andere plekken en manieren dan alleen bij BNNVARA te kunnen ontwikkelen vind ik belangrijk en dat werd me de laatste weken nog duidelijker”, zegt hij op Instagram.

“Omdat mijn contract met BNNVARA het niet toestaat dat ik naast radio mezelf ook op andere plekken ontwikkel als bijvoorbeeld tv-presentator. Gesprekken hierover zijn tot op het laatste moment gevoerd, in de hoop dat we er samen uit konden komen. Ik betreur deze uitkomst maar respecteer de keuze van BNNVARA en ben dankbaar voor de samenwerking en kansen die in het verleden gecreëerd zijn. Tegelijkertijd hoop ik dat er een plek is waar dit naast elkaar kan bestaan en het elkaar zelfs zal versterken.”

Morad hoopt in de toekomst weer terug te kunnen keren op Radio 2 bij een andere omroep. Als dat al lukt gaat daar tijd overheen, omdat een andere omroep dan bij de jaarlijkse intekening een voorstel moet indienen voor een programma met Morad in de programmering.

Peter de Vries, zendermanager NPO Radio 2, laat in een formele reactie weten: “We hebben kennisgenomen van het besluit van BNNVARA en Morad El Ouakili om hun samenwerking te stoppen. Dat betekent dat Morad niet meer voor BNNVARA in de avond op NPO Radio 2 te horen is. Ik vind dit heel jammer, want Morad is met zijn eigenzinnige geluid voor luisteraars een vaste waarde op NPO Radio 2. Ik ga met BNNVARA in gesprek over de invulling van de avondzendtijd op NPO Radio 2 en bedank Morad voor zijn enthousiaste invulling van Met Morad de afgelopen anderhalf jaar.”

Vertrekkende dj’s

Morad is de vijfde dj die in korte tijd vertrekt bij Radio 2. Nadat eind vorig jaar Stefan Stasse verhuisde naar NPO Radio 5, verlieten Wouter van der Goes, Frank van ’t Hof en Gijs Staverman de zender. Morad was één van de dj’s die, na het vertrek van Wouter en Frank, de nieuwe avondprogrammering vorm moesten gaan geven.

Hij heeft nu een kleine anderhalf jaar een avondprogramma gehad op Radio 2. In eerste instantie in de late avond tussen 22:00 en 0:00 uur, als opvolger van Giel Beelen. Sinds eind januari is hij tussen 20:00 en 22:00 uur te horen. Daarnaast was Morad, samen met Roelof de Vries, de nieuwe vaste vervanger van Jan-Willem Roodbeen in de ochtend. Het duo zou deze zomer een maand lang te horen zijn, maar ook daarvoor moet Radio 2 nu iemand anders zoeken.

Foto: Emma Pot | NPO Radio 2