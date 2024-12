Rond de jaarwisseling passen alle radiostations hun programmering aan. Oudejaarsdag staat traditiegetrouw in het teken van jaaroverzichten en de ontknoping van diverse hitlijsten en ’s nachts zorgen veel zenders voor de soundtrack van een feestje. We zetten alle speciale uitzendingen en wijzigingen in de programmering van de landelijke radiostations voor je op een rij.

NPO Radio 1

Opvallend genoeg is op NPO Radio 1 dit jaar geen jaaroverzicht van het nieuws te horen. Het radiostation volgt grotendeels de normale programmering, al worden sommige programma’s gepresenteerde door invalpresentatoren. In de avonduren zijn op de plek van ‘Langs de Lijn En Omstreken’ eenmalige themaprogramma’s te horen.

Dinsdag 31 december 2024

20:30u – 22:00u: BNNVARA Comedy Night – Jan van Poppel & Rosa Wierda

22:00u – 23:00u: Vier Jaargetijden – Redouan Ait Ouarg

Woensdag 1 januari 2025

20:30u – 22:00u: Radio Rewind

22:00u – 23:00u: Invloed van de Influencer – Eveline Rethmeier

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 is op oudejaarsdag traditiegetrouw de ontknoping van de ‘Top 2000‘ te horen. Het presentatieschema is als volgt:

00:00u-02:00u: Desiree van der Heijden

02:00u-04.00u: Daniël Lippens

04:00u-06.00u: Jasper de Vries

06:00u-08.00u: Tannaz Hajeby

08:00u-10.00u: Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10:00u-12.00u: Bart Arens

12:00u-14.00u: Annemieke Schollaardt

14:00u-16.00u: Paul Rabbering

16:00u-18.00u: Ruud de Wild

18:00u-20.00u: Emmely de Wilt

20:00u-22.00u: Morad El Ouakili

22:00u-00.00u: Jeroen van Inkel

Op Nieuwjaarsdag is de hele dag de ‘Top 2000 Afterparty te horen’. De programmering is als volgt:

00:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-09.00u: Alfred van der Wege

09:00u-12.00u: Bart Arens

12:00u-14.00u: Martine ten Klooster

14:00u-16.00u: Corné Klijn

16:00u-18.00u: Morad El Ouakili

18:00u-20.00u: Evelien de Bruijn

20:00u-22.00u: Thomas Hekker

22:00u-00.00u: Desiree van der Heijden

NPO 3FM

Op NPO 3FM staat Oud & Nieuw voor een groot deel in het teken van hitlijsten. ’s Ochtends is de ontknoping van de ‘Top Serious Request’ te horen met de meest aangevraagde platen tijdens het Glazen Huis dit jaar. Daarna is de jaarlijst van 2024, ‘De Verlanglijst Top 103’ te horen. Nieuwjaarsnacht wordt ingevuld door de ‘3FM Dance Top 133’. Op Nieuwjaarsdag wordt grotendeels de zondagse programmering gevolgd. Een jaaroverzicht van het nieuws van 2024, gemaakt door NOS op 3, ontbreekt.

De volledige programmering is als volgt:

Dinsdag 31 december 2024

00:00u-02:00u: Sebastiaan Ockhuysen

02:00u-06:00u: Maikel van Duinen

06:00u-09:00u: Annan Verboon

09:00u-12:00u: Anders Odijk

12:00u-16:00u: Verlanglijst Top 103 – Mart Meijer

16:00u-20:00u: Verlanglijst Top 103 – Yoeri Leeflang

20:00u-00:00u: The Beat – Justin Verkijk

Woensdag 1 januari 2025

00:00u-08:00u: 3FM Dance Top 133

08:00u-10:00u: Obi Raaijmakers

10:00u-13:00u: Rámon Verkoeijen

13:00u-16:00u: Sebastiaan Ockhuysen

16:00u-19:00u: Yoeri Leeflang

19:00u-22:00u: Vera On Track – Vera Siemons

22:00u-00:00u: Wat Anders – rVincent Reinders & Veronica van Hoogdalem

NPO Klassiek

NPO Klassiek volgt op oudejaarsdag tot 20:00 uur de normale programmering. Dan begint traditiegetrouw ‘Radio Viervoeter’. Dit programma is gevuld met rustgevende klassieke muziek bedoeld voor huisdieren die bang zijn voor het geknal van het vuurwerk. Het programma wordt gepresenteerd door Hein van Eekert en duurt tot 2:00 uur ’s nachts. De naam ‘Radio Viervoeter'” is een knipoog naar Radio 4, de oude naam van NPO Klassiek.

Op Nieuwjaarsdag is van 9:00 tot 14:00 uur het Nieuwjaarsconcert te horen vanuit Wenen, uitgevoerd door het Wiener Philharmoniker. Daarbuiten volgt NPO Klassiek de normale programmering.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is met Oud & Nieuw de normale programmering te horen. Wel heeft een aantal programma’s een invalpresentator. Zo presenteert Henry Schut de ochtendshow ‘Goeiedag Haandrikman!’ en valt Bas Ragas tussen 14:00 tot 16:00 uur in bij ‘Open Huis’.

Qmusic

Qmusic is na Kerst begonnen met ‘Fout & Nieuw’, een heel lange variant van ‘Het Foute Uur’. Dit gaat door in het nieuwe jaar. Op Nieuwjaarsdag is vervolgens de ‘Top 100 van 2024’ van de ‘Top 40’ te horen.

De exacte programmering is als volgt:

Dinsdag 31 december 2024

00:00u-07:00u: Fout & Nieuw – Non-stop

07:00u-10:00u: Fout & Nieuw – Joost Swinkels

10:00u-13:00u: Fout & Nieuw – Menno Barreveld

13:00u-16:00u: Fout & Nieuw – Bas van Nimwegen

16:00u-19:00u: Fout & Nieuw – Bram Krikke & Tom van der Weerd

19:00u-00:00u: Fout & Nieuw – Non-stop

Woensdag 1 januari 2025

00:00u-07:00u: Fout & Nieuw – Non-stop

09:00u-12:00u: Judith Eijk

12:00u-15:00u: Top 100 van 2024 – Vincent Pronk

15:00u-18:00u: Top 100 van 2024 – Joey van der Velden

18:00u-21:00u: Lars Boele

21:00u-00:00u: Non-stop

JOE

JOE zendt op oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag uit volgens de normale programmering, alleen zijn de ochtend- en middagshow op vakantie. Toine van Peperstraten valt in voor Coen & Sander; Edwin Noorlander vervangt ’s middags Kai Merckx. Hierdoor vervalt zijn eigen programma.

Radio 538

Op Radio 538 is op oudejaarsdag de ontknoping van de ‘Party Top 1000’ te horen. Oudejaarsavond wordt gevuld met de ‘538 Jaarmix’ en de ‘Global Dance Chart’. Wat er na 21:00 uur te horen is, is onduidelijk. Op Nieuwjaarsdag volgt 538 grotendeels de zondagse programmering.

De volledige programmering, voor zover bekend, is als volgt:

Dinsdag 31 december 2024

00:00u-03:00u: Kylian van Luijt

03:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-10:00u: Party Top 1000 – Martijn La Grouw

10:00u-12:00u: Party Top 1000 – Dennis Ruyer

12:00u-14:00u: Party Top 1000 – Lindo Duvall

14:00u-16:00u: Party Top 1000 – Mark Labrand

16:00u-18:00u: Party Top 1000 – Jordi Warners

18:00u-19:00u: 538 Jaarmix

19:00u-21:00u: Global Dance Chart – Wessel van Diepen

21:00u-00:00u: Onbekend

Woensdag 1 januari 2025

00:00u-01:00u 538 Jaarmix

01:00u-02:00u Onbekend

02:00u-07:00u Non-stop

07:00u-09:00u: Julia van Reyendam

09:00u-12:00u: Marnix Westhuis

12:00u-15:00u: Onbekend

15:00u-18:00u: Onbekend

18:00u-21:00u: Julia van Reyendam

21:00u-00:00u: Floris Molenaar

Radio 10

Radio 10 volgt op oudejaarsdag de normale programmering, al zijn een aantal dj’s is afwezig. Onder andere Jeroen Nieuwenhuize en Edwin Ouwehand zijn op vakantie; Robert Feller en Wouter Kooiman vallen voor hen in.

Op Nieuwjaarsdag zendt Radio 10 uit volgens een aangepaste programmering. Tussen 9:00 en 21:00 uur zijn achtereenvolgens Albert-Jan Sluis, Wouter Kooimen, Dennis Verheugd en Jules van Hest te horen. Daarbuiten zendt het radiostation non-stop uit.

Sky Radio

Sky Radio zendt tot oudejaarsdag 19:00 uur een herhaling van de ‘Sky Radio Top 1000’ uit. Vervolgens in van 19:00 tot 4:00 uur de ‘Sky New Year Party!’ te horen. Op Nieuwjaarsdag zendt Sky Radio uit volgens het normale format.

Radio Veronica

Op Radio Veronica is op oudejaarsdag de ontknoping van de ‘Top V-1000‘ te horen. Deze lijst bevat duizend platen die dit jaar niet in de ‘Top 2000’ van Radio 2 staan. In tegenstelling tot de ‘Top 2000’ eindigt de lijst niet om middernacht maar al om 18:00 uur.

Het laatste uur van het jaar is op Radio Veronica de ‘Grandmix 1994’ van Ben Liebrand te horen. De dj maakt sinds 1983 ieder jaar een jaarmix, maar van 1993 tot en met 1998 deed hij dat niet. Vorig jaar is hij gestart om alsnog een ‘Grandmix’ te maken voor de ontbrekende jaren. Toen was de jaarmix met muziek uit 1993 te horen op Veronica, dit jaar dus 1994.

De volledige programmering van Radio Veronica op oudejaarsdag in als volgt:

00:00u-04:00u: Non-stop

04:00u-06:00u: The Warming Up – Ferry Oomen

06:00u-09:00u: Ekdom in de Morgen – Niek van der Bruggen

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

10:00u-13:00u: Top V-1000 – Sander Hoogendoorn

13:00u-16:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

16:00u-18:00u: Top V-1000 – Martijn Muijs

18:00u-21:00u: Ferry Oomen

21:00u-23:00u: Gijs Alkemade

23:00u-00:00u: Grandmix 1994 – Ben Liebrand

De programmering van Radio Veronica op 1 januari is onbekend.

SLAM!

Op SLAM! is zowel op oudejaarsdag, als op Nieuwjaarsdag ‘Housuh in de Pauzuh XXL’ te horen. Het mixprogramma dat normaal tussen de middag wordt uitgezonden is van 9:00 en 17:00 uur te horen. Op oudejaarsdag presenteren Thomas van Empelen (09:00u-11:00u), Hielke Boersma (11:00u-15:00u) en Danny Blom (15:00u-17:00u) het programma. Thomas en Danny zullen daarnaast de twee uur voor en de ‘Mix Marathon XXL’ presenteren. Op zondag zijn Thomas van Empelen (09:00u-13:00u) en Hielke Boersma (12:00u-17:00u) te horen. Met de jaarwisseling zelf zendt SLAM! non-stop uit.

100% NL

100% NL heeft al sinds de Kerst een uitgeklede programmering. Tussen 10:00 en 18:00 uur zijn er gepresenteerde programma’s te horen, daarbuiten is het radiostation non-stop. Op oudejaarsdag vullen Koen Hansen en Barry Paf ieder een blok van vier uur in, op Nieuwjaarsdag doen Stephan Jacobs en Colin Banks dat.

Sublime

Sublime zendt voor zover bekend uit volgens de normale programmering.

Yoursafe Radio

Yoursafe Radio publiceert geen programmering. Er is dan ook niet bekend of en welke programma’s er te horen zijn met Oud & Nieuw.

KINK

KINK is sinds vrijdag bezig met de ‘KINK Tijdmachineweek’ uit. Er wordt iedere dag teruggeblikt op een ander decennium. Op oudejaarsdag zijn de 20’s aan de beurt. Tussen 9:00 en 13:00 uur staat ieder uur een ander jaar centraal.

Vervolgens is van 13:00 tot 17:00 uur de ‘KINK Playlist of the Year’ te horen. Dit zijn de 50 beste nummers van 2024 uitgekozen door de luisteraars van het radiostation. De presentatie is in handen van de dj’s die normaal ook te horen zijn op deze uren.

Verder volgt KINK op oudejaarsdag de normale programmering.

Op Nieuwjaarsdag zendt het radiostation non-stop uit.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio zendt op oudejaarsdag uit volgens de normale programmering. Op Nieuwjaarsdag zijn herhalingen van themaprogramma’s en podcasts te horen.

Foto: Pexels / cottonbro studio