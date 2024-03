Gerard Timmer stopt als algemeen directeur van de NOS. De Volkskrant schreef vanochtend dat hij niet ingreep bij signalen over misstanden bij BNNVARA, zoals De Wereld Draait Door. “De verhalen over de persoonlijke ervaringen van ongewenst gedrag bij medewerkers van de publieke omroep die over de afgelopen periode naar boven zijn gekomen hebben ook mij hard geraakt”, zegt hij in een verklaring.

Hij vervolgt: “Ervaringen die men niet had mogen hebben. Daar had anders op gehandeld moeten worden, zeker met de kennis van nu en de inzichten van vandaag. Ik maak door mijn verleden bij BNNVARA, en nu de NOS, onderdeel uit van de discussie die als gevolg hiervan is ontstaan. Dat begrijp ik, net als dat ik begrijp dat mensen daar vragen over stellen.”

Nooit geweten

Gerard was tussen 2014 en 2018 algemeen directeur bij BNNVARA. De omroepdirecteur zegt nooit iets te hebben geweten van de ernstige misstanden bij BNNVara. Maar medewerkers zeggen dat hij wel degelijk signalen kreeg, tegen De Volkskrant.

Timmer zegt dat er nu een cultuurverandering is bij de NOS, mede doordat de hoofdredactie van NOS Sport is opgestapt. “Hoezeer ik ook verantwoordelijkheid voor deze mooie en betekenisvolle organisatie voel en in het bijzonder voor de cultuurverandering waar we mee bezig zijn, dit maakt dat ik heb besloten te stoppen als algemeen directeur van de NOS”, aldus Gerard.

Foto: NOS