Eva Koreman stopt na negen jaar bij NPO 3FM. Op 29 november maakt ze de laatste uitzending van ‘3voor12 Radio’, tijdens de ‘Song van het Jaar 2024’. “Na lang wikken en wegen, denken en voelen, heb ik besloten om mijn geliefde 3voor12 Radio en 3FM los te laten”, zegt Eva.

Eva stapte in 2015 over van Qmusic naar 3FM. In eerste instantie presenteerde ze verschillende programma’s voor BNNVARA, waaronder een vrijdagavondshow met Giel Beelen. Ze maakte een tijdje een een lunchprogramma en stapt toen over naar de VPRO om de dagelijks ‘3voor12 Radio’ te gaan presenteren.

Vervolgens nam een tijdje de middagshow voor haar rekening, samen met Frank van der Lende. Nadat die moest stoppen, was ze enkel nog op vrijdagavond te horen met ‘3voor12 Radio’. Ze viel ook nooit meer in voor andere programma’s.

VPRO

Eva blijft wel bij de VPRO werken. “Er is zoveel moois op mijn pad gekomen waarbij ik mijn culturele en journalistieke vleugels bij de VPRO kan uitslaan”, zegt Eva, onder meer doelend op haar programma ‘Een Uur Cultuur’ op NPO Radio 1. “Na negen jaar 3FM, waarvan bijna zes jaar 3voor12, zwaai ik af.”

3FM’s zendermanager Menno de Boer: “‘Eva gaat, zoals ze dat zelf noemt, op avontuur. Daar houden we van bij 3FM, dus extra jammer dat ze haar grote liefde 3FM loslaat. Negen jaar geleden werd ze onderdeel van de zender en heeft zich sindsdien vol overgave en passie ingezet. Het fijne is, ze blijft bij de NPO.”

Het is nog niet bekend wat er vanaf volgend jaar gaat gebeuren met ‘3voor12 Radio’. Ook op de andere werkdagen is het tijdslot van 22:00 tot 1:00 uur vacant, nadat Olivier Bakker en Jamie Reuter zijn gestopt. Het is gebruikelijk dat bij publieke radiostations de programmering ieder jaar wijzigt, doordat omroepen dan kunnen intekenen op tijdsloten.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede