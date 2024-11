NPO 3FM gaat de komende periode de programmering vernieuwen. De ochtendshow van 3FM gaat weer naar duo presentatie toe, Wijnand Speelman krijgt versterking van Jamie Reuter. Ivo van Breukelen schuift een uur op en is te horen tussen 09:00 tot 12:00 uur.

In de middag komt weer een lunchprogramma te zitten en dit keer presenteert Mart Meijer dit van 12:00 tot 14:00 uur. Sophie Hijlkema levert een uurtje in en zit tussen 14:00 tot 16:00 uur

Tom de Graaf en Joe Stam verhuizen met hun programma naar de avond en krijgen twee uur extra zendtijd. Ze zijn van maandag tot en met donderdag te horen tussen 19:00 en 22:00 uur. Hierna keert 3voor12 radio terug met, zoals gisteren al aangekondigd, afwisselend Jasper Leijdens en Eva Cleven.

Talenten

Andres Odijk, Obi Raaijmakers en Sebastiaan Ockhuysen groeien vanuit de opleidingsnacht door naar een vaste plek in de dag- en avondprogrammering. Andres gaat naar de vrijdagavond en Obi en Sebastiaan krijgen een plek in het weekend.

Jaimy de Ruijter lijkt verdwenen uit de programmering. Wanneer de nieuwe programmering in zal gaan is nog niet duidelijk, de zender spreekt over de komende periode.

Weekprogrammering

Maandag t/m donderdag

06:00 – 09:00 Wijnand Speelman en Jamie Reuter

09:00 – 12:00 Ivo van Breukelen

12:00 – 14:00 Mart Meijer

14:00 – 16:00 Sophie Hijlkema

16:00 – 19:00 Barend en Benner – Barend van Deelen & Nellie Benner

19:00 – 22:00 Tom & Joe – Tom de Graaf & Joe Stam

22:00 – 01:00 3voor12 Radio – Jasper Leijdens en Eva Cleven

Vrijdag

06:00 – 09:00 Wijnand Speelman en Jamie Reuter

09:00 – 12:00 Ivo van Breukelen

12:00 – 14:00 Mart Meijer

14:00 – 16:00 Sophie Hijlkema

16:00 – 19:00 De Vrijdag Vuurwerk Show – Rob Janssen

19:00 – 22:00 Andres Odijk

22:00 – 01:00 The Beat – Justin Verkijk

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM