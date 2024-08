‘Rob van Someren weg bij Radio Veronica’, schrijft RadioFreak exact tien jaar geleden, in de zomer van 2014. De radio-dj moet plaatsmaken voor Jeroen van Inkel en verliest zijn middagshow op Radio Veronica. Rob stapt naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Hoewel de uitkomst van die rechtszaak nooit bekend wordt, zou de rechter volgens Rob hebben gezegd “dat de manier waarop ze (Radio Veronica, red.) het gedaan hebben niet klopte en meer zorgvuldig had gemoeten.”

Toch wordt het contract tussen Rob en Radio Veronica ontbonden, waarmee een einde komt aan een reeks rechtszaken. Nog geen twee maanden later stapt Rob over naar Radio 10, om daar zijn middagshow voort te zetten. Met succes, want bijna tien jaar lang is ‘Somertijd’ een van de ankers in de programmering van Radio 10.

Geschiedenis herhaalt zich

Het verhaal van 2014 is bijna identiek aan dat van nu. Afgelopen mei krijgt Rob te horen dat hij zijn middagprogramma op Radio 10 verliest en naar het weekend moet verkassen. Ook nu sleept Rob zijn werkgever voor de rechter, ook nu oordeelt die rechter in het voordeel van Rob en ook nu stapt de radio-dj uiteindelijk over naar een ander station, om zijn kindje ‘Somertijd’ te kunnen blijven maken: op 100% NL dit keer.

“Ik kan gewoon niet tegen onrecht”, zegt Rob in De Telegraaf over het waarom hij de rechtszaken heeft gevoerd. “Op het moment dat je afspraken maakt, moet je niet achter mijn rug om dingen gaan doen die we niet hadden afgesproken.”

Concurrentiebeding van tafel

Radio 10-directeur Dave Minneboo ging onlangs in diezelfde krant door het stof. “Ik heb mijn beslissing om ‘Somertijd’ naar het weekend te verplaatsen als voldongen feit gecommuniceerd, terwijl ik het beter had moeten meenemen in de besluitvorming.”

Na het kort geding bereiken Rob en Radio 10 alsnog een akkoord. Wat daarin staat blijft geheim, maar volgens Telegraaf-journalist Jordi Versteegden is het concurrentiebeding dat Rob ooit tekende bij Radio 10, van tafel. Dat lijkt aannemelijk, aangezien Rob al dit najaar te horen is op 100% NL en hij het wegvallen van het beding ook niet ontkent.

Ter vergelijking: Coen Swijnenberg en Sander Lantinga waren ruim een half jaar niet te horen op de radio, nadat ze vertrokken bij Radio 538 en overstapten naar JOE. De reden voor die lange radiostilte? Het concurrentiebeding.

Vlam nog niet uit

Ook zou Radio 10 hebben afgezien van hoger beroep, nadat de rechtbank afgelopen mei in een andere rechtszaak oordeelde dat Rob met terugwerkende kracht recht heeft op meerdere forse salarisverhogingen, over meerdere jaren. Kort gezegd: de radio-dj krijgt de grote geldbedragen alsnog van de zender waar hij nu afzwaait.

Rob noemt zijn vertrek bij Radio 10 ‘het gevolg van hun eigen beslissing’. “Dat kan niemand mij kwalijk nemen. Ik kan Radio 10 niet helpen om hun positie in het radiolandschap te verbeteren door naar het weekend te verhuizen. Dat kan ik bij 100% NL wel. De vlam is nog niet uit bij mij”, zegt Rob in De Telegraaf.

Foto: Radio 10