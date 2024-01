Jorien Renkema (33) stapt over van NPO 3FM naar Qmusic. Vanaf 2 maart krijgt ze een eigen programma op zaterdag- en zondagochtend tussen 07:00 en 09:00 uur. Nu is ze nog doordeweeks te horen tussen 10:00 en 13:00 uur op 3FM. “Aan 10 jaar verkering met mijn jeugdliefde komt een eind”, zegt ze over de publieke zender.

“Ik heb heel veel zin om bij zo’n mooi, positief station te komen werken en ik hoop dat ik een goede, enthousiaste toevoeging aan het team ben”, zegt Renkema over de overstap.

De dj woont in de buurt van Emmen en rijdt nu dagelijks naar Hilversum. Qmusic zit in Amsterdam, nog een stukje verder. Onlangs pleitte ze nog voor minder Randstad op de radio. “Ik pleit er in Hilversum voor dat we moeten oppassen met radiomaken alsof iedereen zich in Amsterdam en omstreden bevindt.” Jorien woont in Zuidbarge, een buurtschap onder de rook van Emmen. “De reistijd naar Hilversum is weleens vervelend. Ik zit heel veel uren in de auto. Maar onderaan de streep vind ik het heel fijn om hier in Emmen te wonen. Ik vind het fijn dat mijn dochter hier kan opgroeien. En als ik weg ben uit Hilversum, ben ik ook echt weg. Ik heb twee werelden: in Hilversum en in Emmen”, vertelt ze. Haar dochter werd in augustus 2022 geboren.

“Met Jorien halen we een veelzijdig radiotalent in huis”, vindt Roland Snoeijer, programmadirecteur van Qmusic. “Jorien staat voor feelgood-radio en heeft altijd de juiste connectie met de luisteraars. Haar manier van radio maken past perfect bij Qmusic en we zijn dan ook heel blij dat ze binnenkort in het weekend van Qmusic te horen is.”

Weekend

Onlangs maakte JOE bekend dat Kimberley Dekker overstapt van Qmusic naar JOE. Haar tijdelijke vervanger Vincent Pronk krijgt een nieuw vast programma op de late zondagavond bij Qmusic. Op dat tijdslot zat nu Edwin Noorlander, ook hij krijgt een vaste plek in de programmering van JOE. Hij blijft als vaste vervanger nog wel verbonden aan Qmusic.

Met de komst van Jorien en het nieuwe programma van Vincent Pronk is de weekendprogrammering van Qmusic weer compleet.

Zaterdag

07-09 Jorien Renkema

09-12 Bas van Nimwegen

12-15 Tom & Bram

15-18 Top 40: Stephan Bouwman

18-19 Het Foute Uur (Joey van der Velden)

19-21 Joey van der Velden

21-22 Kris Kross Amsterdam

22-00 Worldwide Club 20: Joost Swinkels

00-01 Maximum Weekend Mix: Tom van der Weerd

01-02 Lost Frequencies-Lost Radio

02-03 Tomorrowland-One World Radio: Menno Barreveld



Zondag

07-09 Jorien Renkema

09-12 Bas van Nimwegen

12-15 Tom & Bram

15-18 Stephan Bouwman

18-21 Joey van der Velden

21-24 Vincent Pronk

00-02 Cain Slobbe