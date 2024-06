Rob van Someren en Talpa Network krijgen een paar dagen om tot een deal te komen over zijn geschrapte middagshow. Anders krijgt Rob van Someren gelijk van de rechter. Dat is de uitkomst van het kort geding dat vandaag werd gehouden in Lelystad.

Radio 10 maakte een maand geleden bekend dat Rob moet stoppen met zijn dagelijkse middagprogramma op Radio 10. Hij wordt vervangen door Gijs Staverman en ‘Somertijd’ wordt verplaatst naar het weekend. Rob vindt dat een weekendprogramma niet in zijn huidige arbeidscontract past, waarin zou staan dat hij op doordeweekse dagen van 16:00 uur tot 19:00 uur werkt. De dj wil dat de arbeidsvoorwaarden niet wijzigen en Radio 10 zich houdt aan gemaakte afspraken in zijn contract.

Volgens de dj heeft Talpa Network zonder overleg met de stationsmanager van Radio 10 en hemzelf besloten het programma te verplaatsen. De rechter is het met Van Someren eens, liet ze aan het einde van de zitting blijken. “Ik vind het van Talpa niet zo zorgvuldig wat er is gebeurd. Wat ik heel erg mis, is dat de dj niet in de besluitvorming is meegenomen. Als er iets wijzigt in de programmering, verwacht ik dat u met de hoofdrolspelers overlegt”, heeft ANP opgetekend. Tegen Van Someren zei ze: “U bent voor een voldongen feit gesteld.”

Concurrentie met JOE

Zenderbaas Dave Minneboo gaf als verweer dat de wijziging van de programmering noodzakelijk is vanwege de concurrentie met JOE. In het weekend zou Rob van Someren het beter doen, aldus de radiobaas. De dj is blij met het oordeel van de rechter. “Ik vind het belangrijk dat in deze cultuur eens iets verandert”, meldt ANP uit zijn woorden.

De partijen gaan komende dagen met elkaar in gesprek. Uiterlijk maandag moeten ze de rechter laten weten of ze er onderling uit zijn gekomen.

Foto: Radio 10