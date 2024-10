Koning Willem-Alexander heeft vandaag het nieuwe pand van DPG Media in Amsterdam officieel geopend. In het gebouw zitten ook de radiostudio’s van JOE en Qmusic. De koning bracht een bezoekje aan de JOE-studio en was er ook even te horen. “Ik ben hier om het pand te openen. Gelukkig loopt niet alles zoals het hoort, dus er is even wat vertraging. Toen dachten we: nog even een radiostudio bezoeken”, zei hij.

Qmusic maakt sinds juni radio vanuit het zogenoemde Mediavaert-gebouw, JOE verkaste bijna twee maanden later naar het nieuwe onderkomen. Er zitten twee radiostudio’s voor Qmusic en twee studio’s voor JOE in het nieuwe pand.

80’s plaat

JOE-dj Timur Perlin vroeg koning Willem-Alexander naar zijn favoriete 80’s-plaat, maar die wilde hij niet noemen. “Want dan word ik daar iedere keer mee gebombardeerd.”

Ook andere (nieuws)merken zitten in het nieuwe DPG-pand, waaronder De Volkskrant, Trouw, Het Parool en Nationale Vacaturebank. In totaal werken er zo’n 1700 medewerkers in het gebouw. Na de opening van het gebouw sprak de Koning met hoofdredacteuren en journalisten over de uitdagingen waar de journalistiek voor staat.

Beelden van het gesprek op JOE:

Foto: JOE