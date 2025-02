Rob van Someren gaat op 2 mei (2-5-25) meerdere koppels in het echt verbinden op 100% NL. In de ochtendshow wordt een Trouwmarathon georganiseerd. De dj is gevraagd door zijn collega’s Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen die de ochtendshow maken. Rob van Someren is Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs).

Ingrid vroeg zich in de ochtendshow hardop af of het niet leuk zou zijn om een trouwerij te organiseren. Daar kregen de dj’s opvallend veel reacties van luisteraars op. Al snel was het idee van een ‘Trouwmarathon’ geboren. Een luisteraar kwam ook met een bijzondere datum: 2-5-’25.

Ingrid vertelt: “Ooit hoop ik zelf in het huwelijksbootje te stappen. Nu leek het me leuk om te kijken wat er allemaal bij komt kijken. Omdat we direct bij het idee al een aantal enthousiaste reacties kregen, maken we er maar gewoon een Trouwmarathon van!” Haar collega Giorgio vult aan: “Om hoeveel stellen het gaat, dat weten we nog niet. We moeten kijken hoe veel luisteraars hun mooiste dag aan ons toevertrouwen en uit gaan zoeken wat haalbaar is tijdens een ochtendshow van vier uur. Daar kan onze collega Rob van Someren, die ook BABS is, vast bij helpen!”

Foto: 100% NL