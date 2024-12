Gijs Staverman kondigde in april zijn vertrek aan bij NPO Radio 2, om de overstap te maken naar Radio 10. Bij die zender presenteert hij sinds de zomer de middagshow, tussen 16:00 en 19:00 uur.

Je bent ruim tien jaar lang te horen geweest op Radio 2. Hoe was het om de zender na zoveel jaar te verlaten?

“Dat was wel even slikken. Ik voelde me ontzettend thuis bij Radio 2 en ik heb het daar heel erg naar m’n zin gehad. Ik mocht er tien jaar geleden een lunchprogramma gaan maken op de plek waar Frits Spits had gezeten. Ik weet niet hoe groot je schoenen moeten zijn, maar dat was nogal wat. Het is allemaal goed gegaan en Radio 2 is als een familie gaan voelen, die je dan toch verlaat. Maar ik voelde ook al snel ontzettend veel warmte bij Radio 10.”

Hoe bevalt het om de middagshow op Radio 10 te mogen presenteren?

“Ik heb het ontzettend naar m’n zin. Het is oprecht de fijnste beslissing van de afgelopen jaren. Ik werd gevraagd om iets totaal nieuws te gaan maken bij Radio 10 en om daar met z’n vijven aan te bouwen. Dat is heerlijk, want ik ben weer helemaal echt radio aan het maken. En we hebben ook allemaal toffe ideeën voor komend jaar.”

De start was roerig, met het vertrek van Rob van Someren. Was dat lastig?

“Ik vond het heel vervelend wat er is gebeurd, maar ik was daar natuurlijk geen onderdeel van. Ik weet niet wat er achter de schermen besproken en gedaan is. Het was ook een zaak tussen Talpa en Rob. En volgens mij zit Rob nu heel erg goed op z’n plek bij 100% NL. Waar de ene deur dichtgaat, gaat een andere deur open.”

“Ik ben weer helemaal echt radio aan het maken”

Was een middagshow maken een langgekoesterde droom?

“Ja, het was nog een van mijn bucketlist-dingen. Ik heb het ooit bij Yorin FM gedaan, maar toen was de middagshow nog lang niet zo belangrijk als nu. Nu staat er soms 1100 of 1200 kilometer file. Wij proberen de mensen op een leuke, vrolijke en veilige manier naar huis te brengen. Dat je dat mag doen als radio-dj, is heel bijzonder.”

De luistercijfers tijdens de ‘Top 4000’ op Radio 10 gingen de afgelopen weken door het dak. Hoe was het om, na zoveel edities van de Top 2000, nu deze lijst te mogen presenteren?

“Iedereen in radioland weet dat het bijna niet te doen is om met de Top 2000 te concurreren. Dat is na zoveel jaar echt een instituut geworden. Maar dat Radio 10 met een eigen lijst drie weken achter elkaar marktleider is, dat is toch ook wel echt heel erg bijzonder. Het laat zien dat mensen lijsten aan het einde van het jaar heel erg fijn vinden. En ik vind de Top 4000 ook heel toegankelijk voor heel veel mensen.”

De Top 2000 is nu in volle gang. Mis je het presenteren van de lijst?

“Het is nu voor het eerst sinds elf jaar dat ik vrij ben, dat ik tijd heb met familie en dat ik even niks doe. Dat is een beetje een gek gevoel, maar ik kan er ook heel goed aan wennen. En stiekem kijk in natuurlijk nog wel soms even mee naar de buren.”

“Ik ben blij dat Matijn Nijhuis mee is gegaan naar Radio 10”

Welke radio-dj viel je het meest op in 2024?

“Het is preken voor eigen parochie, maar ik noem hier Matijn Nijhuis. Hij heeft jarenlang bij de NOS het nieuws gelezen en hij heeft ook de stap gemaakt naar Radio 10. Dat is niet alleen dapper, maar ook heel erg tof. Ik ben heel erg blij dat ‘ie is meegegaan. En de rest van het team wil ik ook even noemen: Robin, Lisanne en Rick. Ik denk dat ik een soort dreamteam heb. Het is ook mooi dat radio nog zo’n belangrijk deel uitmaakt van het leven van zoveel mensen.”

Foto: Radio 10