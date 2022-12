2022 gaat bijna over in 2023. Tijd om nog een keer terug te kijken op het radiojaar 2022. Ook dit jaar berichtte RadioFreak.nl over tal van gebeurtenissen in het Nederlandse radiolandschap. Zo werd het artikel over de aangevraagde platen die weinig gedraaid werden goed gelezen net als het nieuws over Ruud de Wild. We zetten de tien best gelezen artikelen voor je op een rijtje.

Ruud de Wild baalde van zijn optreden bij de talkshow Beau. Daar was hij te gast om over de Top 2000 te praten, waar hij een van de presentatoren van is. “Ruud, kijk je hier het hele jaar naar uit?”, vroeg Beau hem. “Nee”, was het antwoord van Ruud, waarna Beau dezelfde vraag stelde aan andere gasten. Een daarvan was dj Emmely de Wilt, die wel enthousiast over de Top 2000 vertelde.

Door zijn opvallende antwoord aan tafel kreeg hij de nodige kritiek over zich heen. “Het ging mis bij de eerste vraag, heel stom”, blikte Ruud later terug.

Peter Heerschop stopt dit jaar met zijn wekelijkse column ‘Lieve Marianne’ op Radio 538. Peter liet doorschemeren dat het niet zijn eigen keuze is na twintig jaar bij de zender. Later stapt hij over naar NPO Radio 1 waar hij bij Humberto Tan zijn wekelijkse column voortzet.

Manuëla Kemp kwam dit jaar ziek thuis te zitten nadat ze met dubbele tong op de radio te horen was. Ze keerde niet meer terug en het programma, dat ze samen met Henkjan Smits maakte, stopt op NPO Radio 5. De reden die gegeven wordt is dat het programma: ‘niet de hoeveelheid luisteraars weten te bereiken die de NPO voor ogen had en daarom trekt Omroep MAX de stekker eruit.’

De Top 2000 wordt dit jaar niet gepresenteerd door Rick van Velthuysen en Giel Beelen. Beide radiomakers zijn niet tijdens de lijst te horen. Frank van ’t Hof presenteert nu op de plek van Rick en nieuwkomer Morad El Ouakili vervangt Giel Beelen, die vanaf januari een jaar lang op wereldreis gaat. Ook Carolien Borgers is uit het presentatieteam verdwenen.

Rick was teleurgesteld en hoopte nog dat iemand ziek zou worden zodat hij kon invallen.

Luisteraars konden bij de actie Missie 538 nummers aanvragen tegen betaling. Uit een analyse van de playlist door gebruikers van RadioForum.nl bleek dat de meest aangevraagde nummers maar weinig zijn gedraaid. Zo is het meest aangevraagde nummer, ‘Fix You’ van Coldplay, slechts één keer te horen op 538.

Erik de Zwart haalde dit jaar fel uit naar Patrick Kicken. “Ik kan hem niet serieus nemen. Hij heeft zelf nog nooit wat goeds gepresteerd. Hij heeft nog geen enkele baan volgehouden en dan heeft hij wel een grote mond over anderen, hoe het wel zou moeten. Ik vind het een eikel.”

De uitspraken van Erik zijn opmerkelijk, omdat hij tussen 2014 en 2016 de baas van Patrick was. “Ik heb hem bij Radio Veronica moeten ontslaan, omdat er niets, maar dan ook helemaal niets, uit zijn vingers kwam.”

Cielke Sijben en Thijs Maalderink moesten eind 2020 plotseling stoppen als sidekicks van Ruud de Wild. Dit jaar blikte Cielke terug op die periode. Ze wist dat Ruud het middagprogramma op NPO Radio 2 wilde veranderen, maar volgens Cielke wilde Ruud haar juist binnenboord houden.

Van een eindredacteur kreeg ze te horen dat ze geen nieuw contract kreeg, van Ruud kreeg ze pas later een appje.

Celine Huijsmans verlaat na ruim drie jaar Radio Veronica. Voor de radiomaakster is geen plek meer in de nieuwe programmering, zegt een woordvoerder. “Ondanks dat er vanuit zowel Radio Veronica als Celine de absolute wil was om eruit te komen, is dit niet gelukt.”

In het voorjaar kwam naar buiten dat NPO 3FM een groot deel van de programmering op de schop ging gooien. Alle opties liggen daarbij open, van geen enkel programma staat op voorhand vast dat het blijft. Later kwam er inderdaad een nieuwe programmering met daarin nieuwe namen en werd er van andere dj’s afscheid genomen.

Dit jaar vond Radio 555 weer plaats en werd er geld ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Veel radiozenders bundelden hun krachten en dit leverde bijzondere combinaties aan dj’s op. Mattie Valk en Wietze de Jager werden voor het eerst sinds 2017 weer herenigd op de radio. Wietze zei hier op de radio over: “Ergens voel je liefde en vertrouwen, maar aan de andere kant denk je ook: wat ben je ook een bokkenlul.”

