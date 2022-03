Mattie Valk en Wietze de Jager zijn vanochtend op Radio 555 herenigd als radioduo. De twee, die in 2017 met ruzie uit elkaar gingen op Qmusic, maken twee uur lang samen radio voor Giro 555. Wietze vergeleek de hereniging met het zien van een ex. “Ergens voel je liefde en vertrouwen, maar aan de andere kant denk je ook: wat ben je ook een bokkenlul.”

De twee radiomakers benoemden ‘de olifant in de kamer’ direct op de radio. “We zitten voor het eerst sinds vijf jaar weer samen”, begon Mattie. “We hebben elkaar een half uur geleden voor het eerst weer gezien. Het voelde, in elk geval op persoonlijk vlak, alsof de tijd had stilgestaan. Je hebt nog steeds met dezelfde twee mensen te maken.”

Zowel Mattie als Wietze gaf aan gespannen te zijn voor de radio-uitzending. De twee praatten afgelopen weekend al wel even telefonisch en via Teams. Mattie: “Het gesprek aan de telefoon was alsof ik je drie dagen geleden nog had gesproken.”

Luister terug hoe dat klonk:

Uit elkaar

Mattie en Wietze gingen in mei 2017 abrupt uit elkaar. De twee zouden de ochtendshow op Sky Radio gaan maken, maar Mattie koos er toch voor om bij Qmusic te blijven. De ruzie werd breed uitgemeten in de media, Wietze sprak van ‘een intense vertrouwensbreuk’.

Tegenwoordig zitten de twee recht tegenover elkaar op de radio: Mattie presenteert de ochtendshow op Qmusic, Wietze het ochtendprogramma op Radio 538.

Radio 555 is vanochtend om 06:00 uur van start gegaan. De hele dag wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne vanuit Beeld & Geluid in Hilversum.