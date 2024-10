Er zijn 800 gastlessen aangevraagd voor 3FM Serious Request van dit jaar. Het Glazen Huis komt in december in Zwolle te staan en haalt geld op voor stichting Metakids, dat strijdt voor kinderen met een stofwisselingsziekte (metabole ziekten). Van de 800 gastlessen zijn er 500 in de regio Zwolle aangevraagd.

Het doel van de gastlessen is om jongeren kennis te laten maken met 3FM Serious Request en het goede doel Metakids. Leerlingen leren wat metabole ziekten zijn, welke impact het heeft op 10.000 gezinnen in Nederland en hoe groot het belang van onderzoek naar deze ziekte is. De lessen moeten de kinderen inspireren om mee te doen aan de acties rondom het Glazen Huis en om samen een verschil te maken voor kinderen die leven met de ziekte.

In de week voor kerst, van 18 tot en met 24 december, staat 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio gemaakt vanuit het Glazen Huis in Zwolle. Welke dj’s dit jaar in het Glazen Huis actievoeren, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Foto: Raymond van Olphen / NPO 3FM