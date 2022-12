Er kan weer gestemd worden op de Top 2000 van NPO Radio 2. Vanochtend zijn de stembussen geopend voor de 24e editie van de lijst. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hebben in Huizen het startschot gelost voor de Top 2000 Stemweek. De stemprocedure is wel aangepast. Een stem moet per e-mail extra bevestigd worden.

De extra stap is ingebouwd om manipulatie te voorkomen. De verificatie werd eerder juist weggehaald om het stemmen zo laagdrempelig mogelijk te maken. “We hebben ervoor gekozen om de verificatiestap te herintroduceren”, zegt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries tegen het ANP. “Wij zien momenteel een beweging dat we extra moeten opletten. Eind oktober werd de verkiezing voor de NS Publieksprijs stilgelegd omdat er gemanipuleerd was bij het stemmen.

Het is wel eerder voorgekomen dat er vreemde platen voorbij komen tijdens het stemmen. “Kijk maar naar vorig jaar. Toen kregen we een plaat van Bankzitters onder ogen waarvan wij dachten: wat is dit?” Het bleek om een groep youtubers te gaan. “Ik kreeg een spreekbeurt van mijn jongste zoon over hoe geweldig deze boys waren. Binnen een minuut had ik wel in de gaten dat dit gewoon het gevolg was van dat we een nieuwe generatie aan ons binden.”

Luisteraars kunnen tot woensdag 7 december 1:.00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen via de website van Radio 2. De Top 2000 wordt uitgezonden van eerste kerstdag 00:00 uur tot en met oudejaarsavond.

DJ-team

Het Top 2000 dj-team telt deze editie twee nieuwkomers: Desiree van der Heiden en Morad El Ouakili presenteren de lijst voor de eerste keer. Het presentatieschema zit er zo uit:

00.00 – 02.00 uur Jeroen van Inkel

02.00 – 04.00 uur Frank van ‘t Hof

04.00 – 06.00 uur Desiree van der Heiden

06.00 – 08.00 uur Paul Rabbering

08.00 – 10.00 uur Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10.00 – 12.00 uur Bart Arens

12.00 – 14.00 uur Annemieke Schollaardt

14.00 – 16.00 uur Gijs Staverman

16.00 – 18.00 uur Ruud de Wild

18.00 – 20.00 uur Wouter van der Goes

20.00 – 22.00 uur Emmely de Wilt

22.00 – 00.00 uur Morad El Ouakili

Tijdens de Top 2000 Stemweek komt de ochtendshow van NPO Radio 2 met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte elke werkdag vanuit de Stembus en cafés in het land. In hun programma ontvangen zij bekende Nederlandse artiesten voor live optredens. Overdag wordt op NPO Radio 2 regelmatig geschakeld met Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof die met de Stembus door het land rijden. ’s Avonds zijn Wouter en Frank te horen vanuit de Stembus en spelen zij in cafés de Top 2000 Quiz.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot