Waar veel dj’s van NPO Radio 2 de Top 2000 zien als hoogtepunt van het jaar, ziet Ruud de Wild dat anders. De middagjock van Radio 2 heeft vooral weinig zin in het Top 2000 Café, zei hij in het tv-programma Beau. “Het is nog net niet met je tong tegen het raam, er staan daar zoveel mensen binnen. Ik heb dan een soort van plaatsvervangende schaamte. Er staan mensen heel erg feest te vieren en dan sta ik daar.”

Radio is normaal gesproken zonder publiek. “Daarvoor is radio uitgevonden, dat je alleen bent”, zei Ruud. Zijn collega Emmely de Wilt vertelde in het tv-programma wel gepassioneerd over de Top 2000. “Ik leef voor de Top 2000”, zei ze. Waarop Ruud antwoordde: “Zij is naar de mediatraining geweest, ik niet.”

Provoceren

Ruud lijkt de laatste tijd meer aan het provoceren te zijn in zijn middagprogramma op Radio 2. Zo zei hij over het grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk: “Ik vind het gek wat er gebeurt. Als je zo doorredeneert, dan is er over een week of twee niemand meer op het Media Park.”

Ook gaf Ruud aan dat hij gewoon muziek van Marco Borsato blijft draaien, ondanks berichten dat de zanger zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel wangedrag.

Foto: KRO-NCRV