Erik de Zwart presenteert elke vrijdag het ‘Top 40 Hitdossier’ op NPO Radio 5. “Wist je dat daar een miljoen mensen naar luisteren? Het dubbele van Radio 3”, zegt Erik in Het Parool, doelend op 3FM. “Wat ik nu doe, die nostalgie van het Top 40 Hitdossier, dat is mooi. Aan de jeugd is het niet uit te leggen hoe ik ooit ben begonnen bij Veronica. We hadden dus een schip, dat dobberde in de Noordzee. En daar werden banden naartoe gebracht die in Hilversum waren opgenomen.”

De 67-jarige Erik – “sinds kort krijg ik AOW en een pensioen, dus ik ben officieel een ouwe lul” – is naast zijn radiowerk ook trambestuurder in Den Haag en Amsterdam. Voor het geld hoeft hij dat niet te doen. “In 2003 werd Radio 538 verkocht voor tientallen miljoenen. Een deel daarvan ging naar mij. Sinds 2006 werk ik niet meer in vaste dienst. Ik doe van alles, dingen die ik leuk vind. Maar niet op één plek”, zegt hij in de krant.

Foto: Ben Houdijk | Omroep MAX