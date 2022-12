Luisteraars konden bij de actie Missie 538 nummers aanvragen tegen betaling. Uit een analyse van de playlist door gebruikers van RadioForum.nl blijkt dat de meest aangevraagde nummers weinig zijn gedraaid. Zo was het meest aangevraagde nummer, ‘Fix You’ van Coldplay, slechts één keer te horen op 538.

Op RadioForum en op Twitter wordt met verbazing gereageerd op het bericht. Het weinig draaien van de nummers wordt ‘gênant’ en ‘niet netjes’ genoemd.

Bekijk hoe vaak de vijf meest aangevraagde platen van ‘Missie 538’ gedraaid zijn:



Artiest Titel Aantal keer gedraaid 1. Coldplay Fix You 1 2. Danny Vera Roller Coaster 2 3. Claude Ladada (Mon Dernier Mot) 13 4. Jaap Reesema Grijs 1 5. Coldplay A Sky Full of Stars 3

Mediastrateeg Evert Bronkhorst noemt het ‘een aanfluiting’ dat de populairste nummers amper gedraaid zijn. Toch is er ook begrip voor de actie. “Het zijn vooral de ballads of ingetogen songs die geskipt worden. Passen natuurlijk ook niet in het format van een hitzender, dus dat valt wel te begrijpen”, twittert Alfred van de Wege, voormalig radiomaker bij Radio 2 en tegenwoordig werkzaam achter de schermen bij de zender.

Een woordvoerder van Radio 538 laat weten: “Er zijn ontzettend veel verschillende platen aangevraagd, waarbij we dubbelingen hebben samengevoegd. Hiermee voorkwamen we dat je heel vaak de meest aangevraagde platen (zoals ‘Fix You’ van Coldplay) zou horen. Daarbij zorgden we voor de juiste afwisseling in onder andere het genre, zodat de balans goed was en het voor de luisteraar goed klonk.”

Dit is wel redelijk een aanfluiting… de meest aangevraagde platen (tegen betaling) tijdens #missie538 zijn dus niet of nauwelijks gedraaid… (bron Radioforum op @radiofreak ) pic.twitter.com/A4olJYGIV4 — Evert Bronkhorst (@evertbronkhorst) December 25, 2022

Missie 538

De derde editie van actieweek Missie 538 haalde een recordbedrag van 4,3 miljoen euro op voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Luisteraars konden geld doneren, tegen betaling een plaat aanvragen, zelf in actie komen of bieden op een veilingitem. Vanuit de omgebouwde radiostudio in Hilversum deed Radio 538 verslag van de acties en bn’ers kwamen langs om hun bijdrage te leveren.

Momenteel worden op Radio 538 de platen gedraaid die tijdens ‘Missie Top 538’ zijn aangevraagd. “We hebben deze lijst dit jaar voor het eerst geïntroduceerd om onze luisteraars te bedanken voor de hoeveelheid donaties en aanvragen en samen met hen na te genieten van een bijzondere radioweek. Bij de samenstelling van deze lijst is de volgorde van de meest aangevraagde platen aangehouden”, zegt de 538-woordvoerder.

Foto: Radio 538