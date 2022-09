Ivo van Breukelen maakt de overstap van Radio 538 naar NPO 3FM. Hij is vanaf november op werkdagen van 13:00 tot 16:00 uur te horen in de zendtijd van de KRO-NCRV. In eerste instantie zou Sander Hoogendoorn op dat tijdstip te horen zijn, maar hij besloot nog voor het ingaan van de programmering over te stappen naar Radio Veronica.

De plek die bedoeld was voor Frank van der Lende wordt ingevuld door Jaimy de Ruijter, die ook de overstap maakt van Radio 538 naar 3FM. Hij heeft getekend bij BNNVARA en is vanaf oktober van maandag tot en met donderdag van 19:00 tot 21:00 uur te horen.

Vier dj’s overgestapt

Vorige week werd duidelijk dat Ivo vertrekt bij Radio 538, nadat hij eerder was aangekondigd voor de nieuwe programmering van die zender. Hij is vanwege de overstap naar 3FM nooit begonnen aan zijn avondprogramma, wel is hij deze week nog op vrijdag- en zaterdagavond te horen.

In totaal zijn er nu vier dj’s overgestapt van Radio 538 naar 3FM: naast Ivo en Jaimy zijn ook Barend van Deelen en Mart Meijer vanaf oktober te horen op de publieke popzender. Menno de Boer, de zendermanager van 3FM, was tot het najaar van 2020 de programmadirecteur van Radio 538.

Nieuwe programmering compleet

Naast de twee 538-dj’s zijn er nog drie namen toegevoegd aan de programmering van 3FM. Nellie Benner zal samen met Barend van Deelen de middagshow gaan presenteren. Vincent Reinders en Veronica van Hoogdalen gaan op zondagavond vanaf 22:00 uur ‘Wat Anders!’ maken voor Omroep ZWART. Het programma wordt omschreven als “genre-overstijgend programma dat veel aandacht zal besteden aan beatsculturen”.

Vanaf volgend jaar zal er een nog een nieuwe stem te horen zijn op 3FM: Justin Verkijk. Dan starten ook Jamie Reuters en Olivier Bakker op de plek van ‘3voor12 Radio’ en zal de weekendprogrammering verder op de schop gaan.

De volledige, nieuwe programmering is als volgt:

Maandag tot en met donderdag:

00:00u-04:00u – NPO Campus

04.00u-06.00u – Andres Odijk (KRO-NCRV)

06:00u-09.00u – Rob & Wijnand en de ochtendshow – Rob Janssen & Wijnand Speelman (AVROTROS/KRO-NCRV)

09:00u-10:00u – We Want 00s – Rob Janssen, Wijnand Speelman & Jorien Renkema (AVROTROS/KRO-NCRV)

10:00u-12:00u – Het Betere Werk – Jorien Renkema (AVROTROS)

12:00u-13:00u – Requestival – Timur Perlin (BNNVARA)

13:00u-16:00u – Ivo van Breukelen (KRO-NCRV)

16:00u-19:00u – Barend en Benner – Barend van Deelen & Nellie Benner (PowNed)

19:00u-21:00u – Jaimy de Ruijter (BNNVARA)

21:00u-00.00u – 3voor12 Radio – Eva Koreman of Vera Siemons (VPRO)

Vrijdag:

00:00u-04:00u – NPO Campus

04.00u-06.00u – Andres Odijk (KRO-NCRV)

06:00u-09.00u – Rob & Wijnand en de ochtendshow – Rob Janssen & Wijnand Speelman (AVROTROS/KRO-NCRV)

09:00u-10:00u – We Want 00s – Rob Janssen, Wijnand Speelman & Jorien Renkema (AVROTROS/KRO-NCRV)

10:00u-12:00u – Het Betere Werk – Jorien Renkema (AVROTROS)

12:00u-13:00u – Requestival – Timur Perlin (BNNVARA)

13:00u-16:00u – Ivo van Breukelen (KRO-NCRV)

16:00u-19:00u – Keur in de Middag – Eddy Keur (PowNed)

19:00u-21:00u – De Avondvrijdagshow – Jamie Reuter & Olivier Bakker (PowNed)

21:00u-00.00u – De Boem Boem Discoshow – Rámon Verkoeijen (BNNVARA)

Zaterdag:

00:00u-04:00u – NPO Campus

04.00u-06.00u – Luc Sarneel (BNNVARA)

06:00u-09.00u – Thomas Hekker (PowNed)

09:00u-12:00u – Sophie Hijlkema & Mart Meijer (AVROTROS)

12:00u-14:00u – Mark van der Molen & Rámon Verkoeijen (BNNVARA)

14:00u-16:00u – Olivier Bakker (AVROTROS)

16.00u-19:00u – De Verlanglijst – Yoeri Leeflang (AVROTROS)

19.00u-22.00u – Vera On Track – Vera Siemons (NTR)

22.00u-00.00u – Club Cleven (VPRO)

22.00u-01.00u – Wat Anders met Vincent Reinders en Veronica van Hoogdalem (zondag, vanaf 18 steptember, Omroep ZWART)

Zondag:

04.00u-06.00u – Luc Sarneel (BNNVARA)

06:00u-09.00u – Thomas Hekker (PowNed)

09:00u-12:00u – Sophie Hijlkema & Mart Meijer (AVROTROS)

12:00u-14:00u – Mark van der Molen & Rámon Verkoeijen (BNNVARA)

14:00u-16:00u – Olivier Bakker (AVROTROS)

16.00u-19:00u – Yoeri Leeflang (AVROTROS)

19.00u-22.00u – Vera On Track – Vera Siemons (NTR)

22.00u-01.00u – Wat Anders – Vincent Reinders & Veronica van Hoogdalem (Omroep ZWART)

Volgende week maandag start 3FM met de nieuwe programmering, maar omdat een deel van de dj’s pas in oktober en november starten, zijn er de eerste drie weken een groot aantal invallers te horen. In januari zal vervolgens weer een aantal wijzigingen plaatsvinden.

Foto: Marie Wanders / NPO 3FM