Erik de Zwart heeft in de ‘Lomp Podcast’ fel uitgehaald naar Patrick Kicken. “Ik kan hem niet serieus nemen. Hij heeft zelf nog nooit wat goeds gepresteerd. Hij heeft nog geen enkele baan volgehouden en dan heeft hij wel een grote mond over anderen, hoe het wel zou moeten. Ik vind het een eikel.”

De uitspraken van Erik zijn opmerkelijk, omdat hij tussen 2014 en 2016 de baas van Patrick was. “Ik heb hem bij Radio Veronica moeten ontslaan, omdat er niets, maar dan ook helemaal niets, uit zijn vingers kwam. Dan moet je niet zo’n grote mond hebben over andere mensen”, zegt Erik. Daarmee doelt hij onder meer op de columns die Patrick schrijft voor Spreekbuis, die regelmatig kwaad bloed zetten bij andere radiomakers.

Patrick vertrok in november 2016 bij Radio Veronica vanwege een burn-out. Hij zat toen al ruim een jaar ziek thuis. “Die burn-out ligt niet aan mij, die ligt aan hem zelf. Je kan jezelf ook gek maken. Daar is ‘ie nu druk mee bezig en dat lukt aardig”, aldus Erik.

Luistercijfers 538

In de podcast gaat Erik ook in op de gedaalde luistercijfers van Radio 538. “Dat is een logisch gevolg van het feit dat John de Mol daar de baas is en zich bemoeit met ieder detail. Dat moet je dus niet doen”, is Eriks overtuiging. “Radio is een moestuintje, waar alles wat langzamer groeit dan je zou verwachten. Als je iets verandert, dan is het niet de volgende dag al in de luistercijfers te zien.”

Erik is van mening dat drie van de vier Talpa-radiozenders momenteel geen goede zaken doet. “Het gaat niet goed met Sky, het gaat niet goed met 538 en het gaat niet goed met Radio Veronica. Het enige waar het wel goed mee gaat, is Radio 10. Maar je kunt ook moeilijk iets fout doen met een eighties/nineties zender. Op dit moment zit Qmusic gewoon in de winning mood, maar zij hebben er ook drie tot vier jaar over gedaan om over een soort dood punt heen te komen.”

Vaker kritisch

Erik is de afgelopen jaren vaker kritisch geweest op de radiozenders van Talpa en die van de publieke omroep. Hij was zelf twee jaar lang programmadirecteur bij Radio Veronica. Onder zijn leiding verbeterden de luistercijfers destijds nauwelijks.

Foto: ANP