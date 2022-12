De Top 2000 wordt dit jaar niet gepresenteerd door Rick van Velthuysen en Giel Beelen. Beide radiomakers zijn niet tijdens de lijst te horen. Frank van ’t Hof presenteert nu op de plek van Rick en nieuwkomer Morad El Ouakili vervangt Giel Beelen, die vanaf januari een jaar lang op wereldreis gaat. Ook Carolien Borgers is uit het presentatieteam verdwenen.

Rick was vorig jaar tussen 2:00 en 4:00 uur te horen in de Top 2000. Het jaar daarvoor zat hij ook niet in het presentatieteam, maar in 2018 en 2019 weer wel. Giel presenteerde de lijst alleen in de ‘coronajaren’ 2020 en 2021.

Schema

Radio 2 houdt vaak de nieuwe dagprogrammering, zoals ‘ie in januari van start gaat, aan voor de Top 2000. Waarom toch Frank van ’t Hof in plaats van Rick tijdens de nachtelijke uren te horen is, is niet duidelijk. Paul Rabbering keert na een jaar juist weer terug.

Jan-Willem Roodbeen is intussen een oudgediende in het Top 2000-team. Ook Gijs Staverman behoort tot die groep presentatoren: hij presenteert de lijst sinds 2013. Wouter van der Goes, die sinds 2014 te horen is, volgt daarna.

Het presentatieschema is als volgt:

00.00 – 02.00 uur Jeroen van Inkel

02.00 – 04.00 uur Frank van ‘t Hof

04.00 – 06.00 uur Desiree van der Heiden

06.00 – 08.00 uur Paul Rabbering

08.00 – 10.00 uur Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10.00 – 12.00 uur Bart Arens

12.00 – 14.00 uur Annemieke Schollaardt

14.00 – 16.00 uur Gijs Staverman

16.00 – 18.00 uur Ruud de Wild

18.00 – 20.00 uur Wouter van der Goes

20.00 – 22.00 uur Emmely de Wilt

22.00 – 00.00 uur Morad El Ouakili

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2