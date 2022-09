Peter Heerschop stopt met zijn wekelijkse column ‘Lieve Marianne’ op Radio 538. Dat vertelde de cabaretier vanochtend in de ochtendshow. Peter liet doorschemeren dat het niet zijn eigen keuze is. “Maar misschien is het wel het goede moment, is het goed bezien. Alles houdt een keer op en het is ook een kleinigheid in al het grote nieuws.”

De wekelijkse bijdrage van Peter Heerschop is al twintig jaar vaste prik op de vrijdagochtend van Radio 538. De cabaretier was jarenlang te horen toen Edwin Evers nog de ochtenduren presenteerde. Na diens vertrek stopte Peter even, maar al snel keerde hij weer terug.

“Ik vind het schitterend dat ik dit twintig jaar heb mogen doen. Ik heb precies mogen zeggen wat ik wil, hoefde het voor de tijd nooit aan iemand te laten lezen”, zei Peter. Volgende week vrijdag is zijn laatste bijdrage op Radio 538.