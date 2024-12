Giel Beelen, de creatief directeur van Yoursafe Radio, gaat opnieuw aan de slag als dj op NPO Radio 2. Volgende week neemt hij samen met Roelof de Vries de ochtendshow over, omdat Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte vakantie hebben.

De invalbeurt is opmerkelijk, omdat Giel de baas is bij een commercieel radiostation. Hij lijkt ook niet de ambitie te hebben om weer fulltime als dj aan de slag te gaan, aangezien hij zijn contract bij Yoursafe dit najaar heeft verlengd.

Morad El Ouakili

Afgelopen zomer presenteerde Giel de ochtendshow op Radio 2 ook al een aantal weken. Dat leek toen een noodgreep, omdat Morad El Ouakili vlak daarvoor was vertrokken bij BNNVARA, omdat die omroep hem verbood voor RTL Boulevard te werken.

Inmiddels is Morad weer terug bij Radio 2, waar hij vanaf volgend jaar weer terugkeert tussen 20:00 en 22:00 uur ’s avonds. Het enige verschil is dat hij nu werkt voor PowNed, in plaats van BNNVARA, de omroep die ‘Jan-Willem Start Op!’ uitzendt.

De invalklus van Giel en Roelof duurt overigens slechts een week. Vanaf maandag 23 december zijn Jan-Willem en Jeroen weer terug en zij zullen de rest van het jaar elke dag te horen zijn, omdat ze ook onderdeel zijn van het presentatieteam van de ‘Top 2000’.

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA