Ruud de Wild baalt van zijn optreden bij de talkshow Beau. Daar was hij te gast om over de Top 2000 te praten, waar hij een van de presentatoren van is. “Ruud, kijk je hier het hele jaar naar uit?”, vroeg Beau hem. “Nee”, was het antwoord van Ruud, waarna Beau dezelfde vraag stelde aan andere gasten. Een daarvan was dj Emmely de Wilt, die wel enthousiast over de Top 2000 vertelde.

“Het ging mis bij de eerste vraag, heel stom”, kijkt Ruud nu terug. “Ik had moeten zeggen: Nou Beau, ik heb er niet het hele jaar naar uitgekeken. Maar… het laatste kwartaal, als de dagen wat korter worden en het wordt wat donkerder en gezellig, dan leef ik voor de Top 2000.” Door zijn korte antwoord aan tafel kreeg hij wel wat kritiek over zich heen.

Later verduidelijkte hij dat het vooral komt door het publiek in het Top 2000 Café. “Het is nog net niet met je tong tegen het raam, er staan daar zoveel mensen binnen. Ik heb dan een soort van plaatsvervangende schaamte. Er staan mensen heel erg feest te vieren en dan sta ik daar.”

Emmely de Wilt

Emmely de Wilt was wel enthousiast. “Ik leef voor de Top 2000″, zei ze. Waarop Ruud antwoordde: “Zij is naar de mediatraining geweest, ik niet.” Ruud vindt achteraf dat Emmely het veel beter deed dan hij. Daar heb ik wel van geleerd.

