Giel Beelen vindt dat de landelijke radiostations steeds meer op elkaar gaan lijken. “Iedereen wil op dit moment JOE nadoen. Dan denk ik, laat die zender zijn eigen ding doen. Radiostations draaien vaak alleen maar happy hits. Het is meer van hetzelfde, muzikaal gezien. Dan zet ik liever Spotify op”, zegt Giel in De Telegraaf.

De radio-dj is terug op het oude honk, nu hij een aantal weken de ochtendshow mag presenteren op NPO Radio 2. “Het gaat als een malle en het voelde meteen als een warm bad. Ik had niet verwacht dat ik het maken van een ochtendshow zó gemist had”, zegt Giel in de krant. Vroeger presenteerde hij jarenlang het ochtendprogramma op NPO 3FM.

Yoursafe

Zelf is de radiomaker nu bezig met het ontwikkelen van Yoursafe Radio, waar hij zenderdirecteur is. Het station, dat anders dan andere zenders moet worden, sleepte vorig jaar een FM-pakket binnen, maar is nog weinig bekend.

“Het is een project van de lange adem. Mensen – en ikzelf ook – worden er onrustig van want het vraagt om geduld. In de toekomst hoop ik dat ik bij Yoursafe Radio mijn baan als zenderbaas kan combineren met het ook weer zelf radio maken”, aldus Giel in de krant.

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA