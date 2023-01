Diverse radiostations starten 2023 met een nieuwe programmering. Vooral bij de publieke zenders zijn er de nodige wijzigingen. We zetten de veranderingen bij de landelijke zenders voor je op een rij.

NPO Radio 1

Lara Billie Rense keert terug op NPO Radio 1 met het nachtprogramma ‘Wat Blijft‘ voor HUMAN, dat in de nacht van zondag op maandag te horen is tussen 0:00 en 2:00 uur.

Maaike Timmerman gaat voor WNL ‘Het Misdaadbureau‘ presenteren op vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur. Daarnaast gaat David Boogerd de EO ‘De Ongelofelijke Radio’ maken, in de nacht van zaterdag op zondag tussen 0:00 en 1:00 uur. Al deze programma’s komen voort uit een podcast.

Eva Koreman zal op zaterdag- en zondagochtend te horen zijn tussen 6:00 en 7:00 uur met ‘Een Uur Cultuur’. De NPO schrijft over het programma: “Luisteraars horen op zaterdag wat zij de komende week kunnen gaan zien, luisteren, proeven en bezoeken.”

Jo van Egmond start als nieuwe presentator ‘5 Dagen’. Ze stapt over van Radio 538 waar ze nieuwslezer was en maakt het Radio 1-programma samen met Mirthe van der Drift.

NPO Radio 2

Morad El Ouakili mocht tijdens de Top 2000 al even warm draaien, maar vanaf nu neemt hij in de avonduren van NPO Radio 2 het tijdslot van Giel Beelen over. De laatste tijd was Morad te horen als nieuwslezer bij de NOS en presenteerde hij de ‘Soulnight’ op Radio 2. Eerder maakte hij programma’s op NPO Radio 1 en FunX.

Paul Rabbering neemt het nachtslot van Simone Walraven over van vrijdag op zaterdag tussen 2:00 en 4:00 uur. Hij gaat het programma ‘Pauls 90s’ maken en doet dit naast zijn vaste programma op vrijdag, zaterdag en zondag.

NPO 3FM

In het nieuwe jaar start NPO 3FM met een nieuwe avond- en weekendprogramma. Het programma van Jaimy de Ruijter duurt voortaan een uur langer en vervolgens zijn tussen 22:00 en 1:00 uur Olivier Bakker en Jamie Reuter te horen met ‘VoorAan’. Eva Koreman is enkel nog op vrijdag te horen met ‘3voor12 Radio’ vanaf 22:00 uur.

In het weekend gaat het duo Rámon Verkoeijen en Mark van der Molen uit elkaar. Rámon gaat solo verder en is op zaterdag en zondag van 10:00 tot 13:00 uur te horen. Mark gaat in de uren daarna een weekendshow maken met Mai Verbij. Op zaterdagavond is Justin Verkijk nieuw op 3FM met ‘The Beat’.

NPO Klassiek

NPO Radio 4 gaat om middernacht verder als NPO Klassiek. De zender moet het publieke platform worden voor klassieke muziek in de volle breedte: radio, podcasts, live-concerten, video’s, muzieknieuws en speellijsten.

Daarnaast krijgt de ochtendshow van de zender een nieuwe presentatrice. Andrea van Pol neemt het stokje over van Margriet Vroomans en is op maandag tot en met donderdag van 7:00 tot 9:00 uur te horen.

NPO Radio 5

Bij NPO Radio 5 start Simone Walraven met haar avondprogramma. Ze is van maandag tot en met donderdag van 18:00 tot 20:00 uur te horen met ‘De Avondstart’ op de plek van ‘De MAX!’. Op vrijdag is Erik de Zwart te horen op dat tijdstip, met het ‘Top 40 Hitdossier’.

In het weekend is Giovanca Ostiana nieuw. Ze neemt op zaterdagmiddag het programma ‘Open Huis’ over van Tom Herlaar.

KINK

Bij KINK heeft Metha de Vos afscheid genomen. Michiel Jurrjens neemt haar programma in het weekend van 10:00 tot 12:00 uur over. Zijn doordeweekse avondprogramma vervalt en daarom is Jasper Leijdens voortaan tot 23:00 uur te horen.