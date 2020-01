Georgina Gulsen blijft verbonden aan het programma van Ruud de Wild op NPO Radio 2. Ze gaat aan de slag als verslaggever, waarbij ze door het land reist voor de middagshow.

Georgina verving de afgelopen maanden Cielke Sijben, die met zwangerschapsverlof was. Cielke, die maandag terugkeert als vaste sidekick van Ruud, was tijdens de afgelopen Top 2000 al weer even te horen. “Het is toch wel fijn om weer in de studio te zijn”, zei ze.

Het team van Ruud de Wild bestaat daarmee straks uit vaste sidekicks Thijs Maalderink en Cielke Sijben, en verslaggever Georgina Gulsen. De productie van het programma blijft in handen van Gijs Hakkert. Eerder was Martijn Bruggeman vaste producer van ‘De Wild in de Middag’, maar hij moest eind 2018 vertrekken.

“We hebben Georgina er geprobeerd uit te werken, maar dat is niet gelukt”, zei Ruud onlangs gekscherend:

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2