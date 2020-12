Drie nieuwkomers in het presentatieteam van de Top 2000 dit jaar. Maar ook een grote afwezige: Stefan Stasse. Met zeventien gepresenteerde edities, is Stefan met recht een oudgediende te noemen in de populaire lijst. “Het is mijn eigen keuze om dit jaar de lijst niet te presenteren”, laat Stefan desgevraagd weten.

Stefan was al in 1999, bij de eerste editie van de Top 2000, te horen als een van de presentatoren. Zestien edities daarna volgden; alleen in 2011, 2013 en 2014 presenteerde hij de lijst niet. Vorig jaar was de radiomaker wel ingepland, maar viel hij uit vanwege ziekte.

Met zeventien edities op zijn naam, heeft niemand de Top 2000 tot nu toe vaker gepresenteerd dan Stefan. Voormalig Radio 2-dj Hans Schiffers kwam in de buurt, met zestien keer. Jan-Willem Roodbeen is momenteel de ‘ouwe rot’ in het presentatieteam: hij is dit jaar voor de vijftiende keer te horen.

Foto: Stijn Ghijsen