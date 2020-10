Giel Beelen heeft Radio Veronica naar eigen zeggen ‘bijna gesmeekt om te stoppen’ met zijn ochtendprogramma, toen hij eenmaal inzag dat hij er niet meer op zijn plek zat. Volgens de jock wilde Radio Veronica hem echter binnenboord houden, zo vertelt Giel op de website van BNNVARA.

Breekpunt in de samenwerking was volgens Giel een live-optreden van Elbow. “Die band wilde bij mij spelen. Ik had al bijna ‘ja’ gezegd, maar voor de vorm checkte ik het. En Elbow werd afgekeurd, omdat de muziek van de band niet meer bij Veronica paste. Ik kon eigenlijk best wel begrip opbrengen voor dat besluit, maar ik dacht toen ook: fuck, dan moet ik hier gewoon niet zitten. Dat was voor mij het breekpunt.”

Wisselen van koers

Volgens Giel, die drie jaar geleden naar Radio Veronica werd gehaald, wisselde de zender vaak van format en koers. “Bij 3FM veranderde nooit iets. Nou, dat heb ik bij Veronica toch niet meegemaakt. En dat was ook wel prettig: het ene werkt niet, dan gaan we iets anders proberen”, vertelt hij. “Ik wist dat het geen match was, maar ik wilde het vak goed uitoefenen. Radiomaken blijft namelijk gewoon hartstikke leuk.”

Giel vertelde onlangs dat hij begin dit jaar al wilde stoppen bij Radio Veronica, maar de zender hield hem aan zijn driejarige contract. Dat veranderde toen Niels van Baarlen in april de nieuwe zendermanager werd. “Ineens mocht ikzelf besluiten of ik bleef of vertrok”, vertelt Giel. Toch bleef hij, naar eigen zeggen vanwege het coronavirus en de daarmee financiële onzekerheid.

Sinds gisteren is Giel te horen in de vroege ochtenduren op Radio 2.

