Ruud de Wild heeft vanmiddag in zijn programma op NPO Radio 2 gereageerd op het plotselinge vertrek van zijn sidekicks Cielke Sijben en Thijs Maalderink. “We zijn op het allerbeste moment gestopt met elkaar”, zei hij. “Ik heb onwijs leuk gewerkt met Thijs en Cielke, maar op een gegeven moment gaan mensen hun eigen weg.”

Cielke en Thijs zijn sinds vorige week maandag niet meer te horen in het middagprogramma van Radio 2. Ruud zat de afgelopen week ziek thuis vanwege corona en dus kon hij pas vandaag reageren op het vertrek van zijn sidekicks. “Er is afscheid genomen van Cielke en Thijs door KRO-NCRV. Ze werken hier inmiddels niet meer.”

Volgens de Radio 2-dj was het de bedoeling dat de twee tot eind dit jaar voor het programma zouden blijven werken. “We zouden de komende tijd met elkaar uit gaan vinden hoe we een nieuw programma zouden gaan maken, dat in januari van start zou gaan. Dat kwam heel lelijk op straat te liggen en dat heeft ons er toe gebracht dat we eerder gingen stoppen.”

Het middagprogramma van Ruud gaat vanaf januari op de schop. “Er komt een ander soort programma, ik ga wat anders doen in mijn leven. Maar daarover later meer”, zei hij.

Foto: Linda Stulic | KRO-NCRV