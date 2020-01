Het begin van het jaar is vaak een moment waarop zenders hun programmering aanpassen. Een overzicht van alle wijzigingen.

NPO Radio 1

NPO Radio 1 past de programmering iets aan. AVROTROS krijgt meer zendtijd in de dagprogrammering.

Stax&Toine / Humberto

Van maandag tot en met donderdag presenteren Dionne Stax en Toine van Peperstraten van 14:00 tot 16:00 uur het nieuwe programma ‘Stax&Toine‘. Op vrijdag is op dit tijdstip Humberto Tan te horen met ‘Humberto’ waarin hij op zoek gaat naar de diepere lagen bij het nieuws. Om deze programma’s mogelijk te maken heeft ‘Nieuws&Co’ een uur zendtijd moeten inleveren, iets wat bij veel oud NOS-collega’s van Dionne Stax kwaad bloed zette.

Miss Podcast

Mischa Blok maakt vanaf nu het nachtprogramma ‘Miss Podcast’ tussen 01:00 tot 02:00 uur. Persoonlijke gesprekken waarbij geluiden en podcasts centraal staan. Aan dit programma is ook de podcast Vink gekoppeld, waarin Vincent Bijlo, Mischa Blok en Stan Putmans nieuw uitgekomen podcasts bespreken en luistertips geven.

Hilversum Uit / Goed Ingelichte Kring

Drie zaterdagen per maand gaat Petra Grijzen met de Radio 1-bus tussen 15:00 en 16:00 uur het land in voor de lokale blik op de actuele stand van het land. Op de vierde zaterdag van de maand neemt Chazia Mourali het stokje over met ‘Goed Ingelichte Kring’. Een vrouwelijk panel geeft commentaar op de actualiteit.

Synaps

In de nacht van zaterdag op zondag is op Radio 1 van 01:00 tot 01.30 uur Synaps Radio te horen. Synaps Radio is onderdeel van Synaps, het nieuwe platform voor onderzoeksjournalistiek uit het buitenland. Presentatie is in handen van Thomas Loudon.

De Verhalen

De Verhalen (ook in de nacht van zaterdag op zondag, 01.30-02.00 uur) is een wekelijks audiodrama van eigen bodem, in korte of langere series. De content wordt gemaakt door verschillende omroepen.

NPO Radio 2

’t Wordt nu Laat

Lisette Wellens, Welmoed Sijtsma en Maaike Timmerman volgen Toine van Peperstraten op in het nachtprogramma ’t Wordt nu Laat’. Carolien Borgers blijft twee nachten te horen tussen 00:00 en 02:00 uur op NPO Radio 2.

Emmely de Wilt

Emmely de Wilt neemt vanaf zondag het programma tussen 12:00 en 14:00 uur over op NPO Radio 2. Jeroen Kijk in de Vegte maakte hier ‘Bureau Kijk in de Vegte’ maar draagt nu het stokje over aan Emmely.

Radio 538

Edwin Evers keert in 2020 na een jaar terug op Radio 538 als invaller bij de Coen en Sander Show. Samen met Sander Lantinga gaat hij de middagshow presenteren. Hij neemt het stokje tijdelijk over van Coen Swijnenberg die sinds begin november ziek thuis zit.

Foto: PxHere