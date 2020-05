Niet Frank Dane, maar Gerard Ekdom had Edwin Evers eind 2018 op moeten volgen toen hij vertrok bij Radio 538. Dat stelt Erik de Zwart in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’. Dat 538 bewust verjonging wilde in de ochtend, zegt Erik niet te snappen. “Het is een krampachtige manier dat je een station als Radio 538 niet ouder wil laten maken. Waarom niet? Het station is in 1992 begonnen, hele generaties zijn ermee opgegroeid. Laat het station gewoon ouder worden.”

Erik de Zwart was in 1992 een van de oprichters van Radio 538 en stond aan de wieg van het succes van de commerciële zender. Hij werkte jarenlang met John de Mol, de huidige eigenaar van Radio 538, maar de relatie tussen de twee is inmiddels aardig bekoeld.

Erik: “John de Mol wil graag met de besten van de wereld werken, maar vervolgens denkt hij dat hij het allemaal zelf kan. En zie: hij heeft nu vier radiostations en geen een daarvan staat er nummer één. 538 had gewoon nummer één moeten blijven. Strategisch gezien heeft Radio 2 het aan Talpa te danken dat het marktleider is.”

Stoppen met Veronica

Talpa Network heeft nu vier zenders: Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio. Als Erik aan het roer zou staan, had hij het helemaal anders gedaan, zo stelt hij. “Ik zou binnen zo’n groep stoppen met het merk Veronica, want Radio Veronica is niet meer aan de praat te krijgen. Er is zoveel veranderd bij het station. Een van de Talpa-zenders zou veranderd moeten worden in een soort SLAM!-achtig station, waar meer die snelle Top 40-radio is. Op die manier is de cyclus weer compleet.”

Erik was zelf overigens ook enige tijd zenderbaas van Radio Veronica. Onder zijn leiding wist de zender niet veel aan marktaandeel te winnen, al was dat volgens Erik wel het geval in de doelgroep. “In 20-49 jaar scoorde ik precies wat we moesten hebben voor de adverteerders.”

Geruzie rondom Top 40

Radio 538 wilde eind 2018 af van de Top 40, volgens het station omdat het ‘onredelijk hoge tarieven’ moest betalen voor de hitlijst. Erik, voorzitter van de Stichting Top 40, ontkent dat stellig. “We vroegen geen abnormaal bedrag, ze hebben de deal niet begrepen. We hadden een vast bedrag dat ze moesten betalen en we wilden dat er daarnaast structureel aandacht werd besteed aan de Top 40 op de zender. Dat kun je uitdrukken in mediawaarde. Dat verhaaltje over de mediawaarde hebben ze niet begrepen, want ze dachten dat ze dat moesten betalen.”

538 trok de stekker uit de Top 40-onderhandelingen, waarna Erik en zijn stichting naar de rechter stapten. Die gaven hem gelijk: 538 moest de hitlijst tot het einde van 2019 uitzenden en mocht er niet al eerder mee stoppen. “Het is natuurlijk doodzonde wat er gebeurd is”, stelt Erik. “We hebben echt ons uiterste best gedaan om ‘m toch bij 538 te houden. Maar als de wil er niet is en men wil eigenlijk niks betalen, dat kan niet. De top 40 kost gewoon geld om ‘m samen te stellen elke week.”

Naar Qmusic

Hij vervolgt: “Uiteindelijk wilde Radio 538 er bijna niets voor betalen en was de letterlijke tekst van de toenmalig directeur van Menno Koningsberger: misschien moet je eens elders gaan vragen of ze ‘m willen hebben.” Dat bleek het geval: Qmusic wilde de Top 40 graag hebben. “En er was nog meer interesse”, stelt Erik.

Qmusic-programmadirecteur Dave Minneboo noemde het eerder al ‘onbegrijpelijk voor een hitstation’ dat 538 de hitlijst vaarwel zei.

Foto: Jos Klijn