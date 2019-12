2019 zit er bijna op. Ook dit jaar berichtte RadioFreak.nl over alle gebeurtenissen in het Nederlandse radiolandschap. Nieuws over Edwin Evers en de Top 2000 bleken daarbij opvallend vaak in trek. Een overzicht van de tien best gelezen artikelen van 2019.

Sylvana Simons hekelde in maart een reclameposter van Radio 538, waarin de zender reclame maakt voor de actie ‘Hierrr met je rekening’. Op de poster stond: ‘Date betaald, maar niet gescoord? Wij vergoeden de rekening’. Sylvana: “We moeten het dus normaal vinden dat als je voor het eten betaalt, je seks terug hoort te krijgen.”

Charming pic.twitter.com/hvS8MBVw89 — Kelli van der Waals (@KellivdWaals) January 21, 2019

Voor het einde van 2019 zorgde Rob Stenders voor ophef door een plaat van Marco Borsato na één minuut af te kappen. De dj zou te weinig tijd over hebben voor de plaat.







De ophef die Rob Stenders veroorzaakte tijdens de Top 2000 leek een soap te worden want ook de dagen daarna was Marco Borsato zijn slachtoffer. Onder de naam Arnold oude Beukema sprak hij een audio-appje in, hij deed zich voor als een luisteraar die zich ‘kostelijk zit te amuseren’ en heel graag Marco Borsato wilde horen.

Coen Swijnenberg is al langere tijd afwezig op Radio 538. Een week nadat hij niet meer te horen was in de middag, gaf zijn collega Sander Lantinga aan dat Coen ‘geen burn-out had of overspannen was’. “Hij heeft even behoefte aan wat rust en neemt een time-out.”

Later kwam Coen zelf naar buiten met de mededeling: “De batterij is leeg en m’n lijf heeft flink aan de noodrem getrokken.”

Edwin Evers stopte eind 2018 met de ochtendshow op Radio 538 en Frank Dane volgde hem in 2019 op. Edwin vindt dat zijn opvolger de ochtendshow goed opgezet heeft, zo liet hij blijken in mei. “Ik denk dat Frank Dane het slim gedaan heeft door het programma in de lijn door te zetten zoals wij het achtergelaten hebben, met ook een aantal dezelfde dingen. Volgens mij gaat het nu ook heel erg goed.”



Begin dit jaar verwachte Erik de Zwart dat, door het vertrek van Edwin Evers, zenders als Qmusic en NPO Radio 2 zouden profiteren van het vertrek van de dj. Momenteel is Frank Dane nog koploper, maar zit Radio 2 met ‘Jan-Willem Start Op’ hem op de hielen.

Volgens Wietze de jager heeft niemand ooit een poging gedaan om Mattie en Wietze weer bij elkaar te krijgen. “Het was iedereen wel duidelijk dat het klaar was”, zei de dj.

Qmusic was niet blij dat Wietze het hele verhaal weer oprakelde. “We hebben het achter ons gelaten, we hopen dat Wietze dit ook zal doen en wensen hem het allerbeste.”

Op 1 april verving Edwin Evers Wilfred Genee bij ‘Veronica Inside’ op Radio Veronica. Later in april kwam naar buiten dat hij dit nog een keer zou doen, maar volgens de zender was het nieuws fout naar buiten gebracht. Niet Edwin, maar Giel Beelen zou te horen zijn.

Wat er vervolgens in de uitzending gebeurde lees je verder bij punt 10.

De eindejaarslijst van Radio 2 nadert vandaag zijn einde. Dit jaar levert Queen niet alleen de nummer één, maar is de band ook de leverancier van meeste nummers in de lijst. BLØF is verantwoordelijk voor de meeste Nederlandse noteringen.

Danny Vera is de hoogste nieuwe binnenkomer op plaats 4.

Nadat Giel Beelen de uitzending van Wilfred Genee overnam, raakte hij in conflict met sidekick Rick Romijn. Zanger René Karst had een optreden in het programma, maar Giel vond het niks en draaide de muziek zacht. Rick kon zich niet vinden in de actie van de dj: “Wij hebben respect voor de luisteraars en de zangers”.

Giel reageerde: “Nou, respect voor de luisteraars heb je niet als je dit gewoon uitzendt.” Sidekick Niels van Baarlen valt Rick bij. “Hij komt z’n best doen hier en jij poeiert hem af. Dat is gewoon niet leuk.”

Rick verliet vervolgens de studio en was die dag niet meer te horen.





Foto: Pixabay, Ben Houdijk, Ben Houdijk | NPO Radio 2, Radio 538, William Rutten, Annemieke van der Togt | BNNVARA, Radio 538 | William Rutten, NPO Radio 2 | Nathan Reinds, Radio Veronica – Remko Modderkolk