Edwin Evers heeft ervoor gepleit om zijn ochtendshow op Radio 538 één dag per week minder te gaan maken. Dat vertellen zijn voormalige sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’. “Edwin wilde naar vier dagen. Het idee was dan om Frank Dane de vijfde dag te geven, om Frank langzaam te brengen. Edwin wilde in ieder geval voor een jaar of twee jaar kijken, maar zover zijn we nooit gekomen.”

Evers kondigde in maart 2018 aan te stoppen met ‘Evers Staat Op’. In de periode daarvoor pleitte hij ervoor om de vrijdag vrijaf te nemen. “Ik had daar problemen mee, want ik vond dat je vijf dagen moest zitten”, vertelt Rick. “Onze rol was dan van maandag tot en met donderdag bij Edwin en misschien bij Frank, maar zover zijn we nooit gekomen.”

De sidekicks vonden het naar eigen zeggen ‘verschrikkelijk’ dat Edwin besloot om te stoppen met het populaire ochtendprogramma. “De bodem slaat even onder je voeten weg. Het is je werk, het is je inkomen, het is je passie”, zegt Niels. Rick daarop: “Het is alsof je vrouw naar je toe komt en zegt: aan het einde van het jaar ga ik je verlaten. Maar tot die tijd moeten we nog wel heel gezellig doen samen.”

Ochtendshow op Sky

Eind 2018 stopte ‘Evers Staat Op’. In de periode daarvoor spraken Niels en Rick veelvuldig met Talpa, om te kijken welk programma ze na Evers’ vertrek konden gaan maken. Zo werden ze onder meer benaderd om samen met Wietze de Jager de ochtendshow op Sky Radio te gaan maken.

“Wietze tegenover Mattie, dat zou natuurlijk fantastisch zijn”, aldus Rick. “Mensen die zich niet meer konden vinden bij Frank, zouden perfect kunnen overstappen naar Sky Radio. Frank zou zijn eigen publiek kunnen aanboren en Talpa blijft keihard overeind staan.”

Uiteindelijk gingen de plannen niet door: Sky heeft nog steeds geen ochtendprogramma. “Het is niet doorgegaan, om Frank de ruimte te geven zichzelf te ontwikkelen en de luisteraars van ‘Evers Staat Op’ vast te houden”, aldus de sidekicks.

