2021 is bijna ten einde. Ook dit jaar berichtte RadioFreak.nl over tal van gebeurtenissen in het Nederlandse radiolandschap. Het plotselinge vertrek van Frank Dane uit de ochtend van Radio 538 werd massaal gelezen. Ook het artikel waarin te lezen viel dat Paul Rabbering dit jaar niet een van de vaste dj’s is van de Top 2000, werd vaak aangeklikt. Dit zijn de tien meest gelezen artikelen van dit jaar.

Voor het eerst in jaren is Paul Rabbering dit jaar niet een van de vaste presentatoren van de Top 2000. De afgelopen drie jaar was hij steevast van 22:00 uur tot middernacht te horen als presentator, maar Giel Beelen neemt het deze editie van hem over.

Doordat Gijs Staverman meerdere dagen uitviel wegens ziekte, is Paul deze Top 2000 uiteindelijk alsnog te horen.

Rob Stenders maakte eind februari zijn overstap naar Radio Veronica bekend. Drie dagen later was hij al voor het laatst te horen op NPO Radio 2. “De vakantie is begonnen. Een beetje onvrijwillig, want het ging inderdaad heel snel”, zei Rob.

Erica Yong, artiestennaam van Erica van der Leuv, overleed in januari op 51-jarige leeftijd. Ze leed al geruime tijd aan een ongeneeslijke ziekte. De Yong zong de afgelopen decennia tal van jingles in, voor onder meer Veronica FM, Radio 538, 3FM en Qmusic. Op social media werd geschokt gereageerd op het overlijden.

Het plotselinge stoppen van de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 kwam deze week voor velen als een verrassing. De jock heeft zijn laatste uitzending al gehad, aangezien hij momenteel met vakantie is. “Frank heeft er bewust voor gekozen om geen afscheidsshow te maken”, stelt 538 in een reactie. Het was eigenlijk de bedoeling dat de nieuwe ochtendshow vanaf 31 januari 2022 te horen zou zijn.

Ze vond het naar eigen zeggen ‘heel ongemakkelijk’ om telkens de Beste Sidekick van Nederland genoemd te worden. Maar Caroline Brouwer, sidekick bij Rob Stenders, zei in januari dat ze haar plekje bij het tv-programma De Slimste Mens wel te danken heeft aan het winnen van de prijs. “Ik geef RadioFreak alle credits voor mijn deelname aan De Slimste Mens. Want zonder die award had ik daar nooit gezeten”, aldus Caroline.

Angelique Houtveen vertrekt bij NPO 3FM, zo meldden meerdere bronnen aan RadioFreak.nl begin dit jaar. De NPO wilde het nieuws in eerste instantie niet bevestigen. Later werd bekend dat Angelique de overstap maakt naar Sublime, waar ze sindsdien het middagprogramma presenteert.

Rob Stenders begon in april al aan zijn werkzaamheden als zendermanager bij Radio Veronica. De jock werkte in eerste instantie parttime bij het station. Rob en zijn sidekick Caroline Brouwer waren vervolgens vanaf 28 juni op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur te horen.

De vrijdagochtendeditie van ‘Veronica Inside’ werd sinds augustus een tijd gepresenteerd door Jan-Joost van Gangelen en Hélène Hendriks. Eerder presenteerde Jan-Joost de ochtendshow van Veronica op de laatste dag van de week altijd samen met Rick Romijn en Niels van Baarlen. Rick was echter een aantal maanden afwezig wegens ziekte.

Cielke Sijben keerde niet terug in de nieuwe programmering van NPO Radio 2, die in oktober van start ging. Ze presenteerde samen met Paul Rabbering ‘De VrijZaZo Show’ op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar dat programma stopte, waarna Paul alleen verder ging met een nieuwe show.

Cielke Sijben

Giel Beelen nam in maart de plek over van Rob Stenders op de vrijdagavond van NPO Radio 2. Hij zou in eerste instantie tijdelijk van 22:00 tot 00:00 uur te horen zijn, maar hij kreeg het tijdslot later definitief.

Foto: Qmusic, Ruud Baan | AVROTROS, Linda Stulic | NPO Radio 2, Videostill YouTube, William Rutten, KRO-NCRV, Ben Houdijk, Veronica Inside, Linda Stulic | KRO-NCRV, Annemieke van der Togt | BNNVARA