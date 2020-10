Giel Beelen heeft vannacht een groot deel van zijn eigen programma op NPO Radio 2 gemist, doordat hij zijn telefoon niet in de lader had gedaan. De jock schrok even voor vijf uur wakker, toen zijn uitzending al halverwege was. “Blijkbaar zat de telefoon niet in de lader, zo simpel is het. Ik ging al laat naar bed en was helemaal naar de klote.”

Rick van Velthuysen en zijn sidekick Erik-Jan Rosendahl namen de uitzending van Giel over. Zij konden de kersverse Radio 2-dj langere tijd niet bereiken, doordat zijn telefoon uitstond. “Hoe frustrerend is het dat je niet kunt bellen”, reageerde Giel. “De telefoon springt net aan en ik hoor jullie. Ik heb ook allemaal appjes.”

Uiteindelijk was Giel rond half zes in de studio en kon hij nog een half uur van zijn uitzending tussen 4:00 en 6:00 uur maken. “Het is het stomste excuus ooit, maar ik heb ook gewoon een kutlader.”

Foto: Michel Schnater | VARA