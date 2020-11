Jort Kelder heeft in zijn programma op NPO Radio 1 de woede van een van zijn gasten op de hals gehaald. “Kleine criminaliteit volg ik nooit, onder de miljard interesseert het me niet”, zei hij over de zaak rondom Nicky Verstappen, de jongen die in 1999 misbruikt en vermoord werd in Limburg. Toen een van zijn gasten Jort wees op zijn uitspraken, zei hij: “Ik kan hier op de radio alles zeggen.”

Jort deed de uitspraken afgelopen maand in zijn zaterdagprogramma ‘dr Kelder en Co’ op Radio 1, waarin hij sprak over ‘sorry zeggen’ in een rechtszaak. Na het interview kwam de presentator terug op zijn uitspraken. “Het gaat mij er niet om dat ik die zaak vreselijk vind. Ik vind de excessieve media-aandacht voor, in feite een enkele verkrachtingszaak of moord in dit geval, daar zit iets van ramptoerisme in dat me tegen staat.”

Geïrriteerd

Zijn gast Marietje Schaake, internet- en privacy-expert, reageerde daarop duidelijk ge├»rriteerd: “Dan moet je dat zeggen. Je zei dat je je niet bezighoudt met kleine criminele zaken, maar dit gaat om een kind dat is misbruikt en vermoord. Daar ging mijn bezwaar over en dat voel ik ook echt heel sterk zo.”

Jort daarop: “De aandacht die er op televisie en in de populaire kranten voor is, vind ik excessief voor zo’n zaak. Maar ik had dit misschien ook niet moeten noemen en een ander voorbeeld moeten geven.”

Luister het fragment hieronder terug:

Foto: Ruud Baan | AVROTROS